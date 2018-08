Ciudadanía y catecismo

Una de las grandes reformas pendientes es la de la consolidación de la laicidad del Estado, definir de una vez en todos los ámbitos la relación del Estado con las iglesias y sobre todo con la Iglesia católica, superando así una historia de más de mil quinientos años de fusión e infiltración con las instituciones públicas, que contrasta con la europea desde la edad moderna y especialmente en los últimos trescientos años.

El Gobierno socialista pudo arreglar dicha situación y no lo hizo siendo presidentes Felipe González y Zapatero. Solo parches revocados por los sucesivos gobiernos conservadores. Ahora el Gobierno ha anunciado que, además de reintroducir la asignatura de valores cívicos y éticos, suprimirá el carácter evaluable de la religión. Son medidas loables pero insuficientes.

Ciñéndonos a la enseñanza de la religión en la escuela pública, hay que decir que es un escándalo intelectual la enseñanza obligatoria de la religión, no solo la católica sino la de cualquier confesión. Si el fin de la enseñanza pública es formar ciudadanos cabales, espíritus críticos y tolerantes, con una perspectiva relativista, enemiga de toda visión autoritaria y con plena asunción de los valores democráticos de igualdad y no discriminación, es la enseñanza positiva de esos valores, sin que la misma se vea torpedeada por la apologética de la religión. En una sociedad plural, ¿cómo se va a enseñar el dogma de una religión particular lleno de una geografía, seres y sucesos tan maravillosos como los que pueblan el mundo de la fe y con los cuales se podría escribir un libro aún más imaginativo que la zoología fantástica de Borges? Repito, es un escándalo, en el que no pensamos por la fuerza de la tradición, que a nuestros futuros ciudadanos se les ocupe con los misterios de la Trinidad o de la Encarnación. El catecismo tiene su lugar en las catequesis, sinagogas y madrasas, no en la escuela pública en la que, en cambio, es materia importantísima la Historia de las Religiones, desde un punto de vista histórico-cultural, y que seguro preferiría enseñar la mayoría de los profesores de religión.

Y no se diga que los padres tienen derecho a decidir la religión de sus hijos como se habla también de su "derecho" a no vacunarlos o a sustraerlos a la escuela pública. En una sociedad democrática, si un partido político se presenta con un programa laico que vota la mayoría de los ciudadanos (que también son padres) prima, ya desde los griegos, el Politis, ciudadano comprometido con los asuntos públicos sobre el Idiotis, el particular comprometido con sus asuntos privados.

Por supuesto que los padres, mientras sus hijos sean menores de edad, pueden inculcarles su religión particular, en el ámbito familiar y catequístico.

De lo anterior no se deduce ninguna enemistad (que sería anacrónica) con el cristianismo, ingrediente fundamental de la civilización occidental y de nuestra identidad como europeos, negar lo cual sería negarnos. Un paisaje de ermitas, cruceros, iglesias y catedrales rodea nuestras vidas, cuyas horas acompaña el vuelo de campanas con nombres propios. Pero reconocer y amar esta riqueza no es incompatible con afirmar con toda claridad que el Estado laico no puede admitir el catecismo en la formación de sus ciudadanos, que en el espacio público no hay ámbito para ningún catecismo.