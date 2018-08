Pazos se toma un respiro y Giráldez asume la Alcaldía

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, inicia desde hoy un pequeño periodo de vacaciones estivales. Seguramente para coger fuerzas de cara al mogollón de las Festas do Cristo. La teniente de Alcalde, Mercedes Giráldez, se hará con las riendas de la Alcaldía de forma temporal. Tendrá este cargo hasta el próximo 22 de agosto. No es cuestión de chivar aquí a dónde viajará Pazos, por eso de respetar su intimidad, pero con tan pocos días de vacaciones está claro que a un paraíso caribeño no se irá. Eso sí, lo único que podemos decir es que se ha comprado un diccionario de alemán. A ver si tiene tiempo a aprender bien esta lengua.

El tiempo abarrota los bares y restaurantes

El tiempo de la jornada dominical de ayer, con llovizna todo el día, vació las playas después de varios fines de semana en los que apenas se podía clavar una sombrilla. Curiosamente, ello fue una buena noticia para bares y restaurantes. Y es que por la mañana las terrazas estaban llenas y al parecer muchos comedores de restaurantes de la comarca tenían ayer una alta demanda de comensales. Esperamos que el día fuese fructífero.