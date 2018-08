Acosado por ácaros del libro

Llevo tres días tan enfrascado eliminando libros de mi vida y de mi biblioteca que los ácaros más cultos, que deben ser los que guardan los libros, me producen rinitis .¡Qué duro es, por falta de espacio, desprenderse de libros que te han acompañado siempre, aunque muchos lleven años sin ser abiertos! Visto desde el lado positivo es irse desprendiendo de equipaje (y de ácaros), lo cual es bueno a medida que aumentan tus años, pero dejar a Alan Watts, o a Mrozak, o un gran Diccinario de la Música... en manos de no se sabe quién, es como echarlos de casa ¿Y las notas manuscritas de agradecimiento que has ido conservando a lo largo de los años? Tengo en un sobre una tarjeta exquisitamente dedicada por Maximino Sanmartín y otras sentidas de Antía Cal, Julio Gayoso, Víctor Moro, Jose Juan Toharía, Mariano Rajoy, Sabino Fernández Campo, Posada Curros a sus 90 años con su lenguaje señorial, Eduardo "Yayo", José María García Picher, José Luis Núñez, Pilar Sáez Díez, Pedro Rivas, ... o los mismos cuadernillos sobre su Crecente y la aldea de Villar de Román Iglesias? ¿Cómo desprenderse de esas cartas escritas a mano con afecto, muchas de gente que ya no están? Bueno, esas tendrán que ir conmigo, habrá que hacerles hueco.

De la Prehistoria al Marisquiño

Hoy sábado que escribo deben andar Mos con su Fiesta Prehistórica, y no sé si mi amigo José Antonio Sánchez, que allí vive, andará por el medio con barba y garrote y la alcaldesa Nidia Arévalo en pose de mater nutricia. Por edad me corresponde más ir a esta fiesta mosense pero tampoco faltaré al Marisquiño de Vigo, aunque ahí la edad media baje a la de mis hijos por no decir nietos. Gran mérito para Carlos "Pity" y su equipo, a quien vi crecer desde que empezó con esta idea marisquiña, desde que solo tenía ilusión, voluntad e ideas y le llamaban loco, hoy referencial en Vigo.

El Museo del Tiempo en Patos

Hoy como en Playa América con Boro, Maribel R. Collazo y Nemesio Barxa, supongo que en el Abadía, pero aprovecharé para pasar por Patos y visitar Mister X, un museo del tiempo sito en Tomás Mirambel, 101, con mas de 20.000 objetos curiosos, de coleccionismo, cuadros, esculturas, relojes de colección, estilográficas, objetos de barcos... aunque Carlos Leiro los cataloga por encargo, Xavier Xesteira es quien ha ido acumulando en sus viajes tantas cosas diferentes, convertido ahora en un obsesivo coleccionista.

Una pizzería que sirve por metros

Pasando ayer por la calle Laxe, 9, me ha sorprendido una nueva pizzería llamada Demetro, el primer restaurante en Galicia que ofrece comida y cerveza por metros. Pizza, salchichas, tostas y cerveza en tamaños enormes y contando con un horno en que se borda, pero ya os hablaré más por lo menudo de quienes la abrieron.

El arquitecto Pereira, Memorias

Y atentos hoy a nuestras Memorias del suplemento interior dominical, que le dedicamos al que fue arquitecto municipal, José Luis Pereiro, hermano del médico Mancho Pereiro al que también le hicimos hace años sus Memorias. José Luis es de Vigo aunque vive en Santiago, pero fue el técnico que con su equipo fue desarrollando el Plan General de Ordenación Urbana en los años 70.