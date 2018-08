Cruces cuenta con Rali de Carretillas y bandas hoy en sus festejos

El municipio cruceño no consiguió comitiva para organizar las fiestas de A Piedade, pero los vecinos podrán disfrutar de unas jornadas culturales. Hoy habrá actuación de la Banda Unión Musical Ponteledesma a las 14:00 horas en la Praza do Concello. Además, se llevará a cabo la 13ª edición del Rali de Carretillas, en la que se realizará la competición y se podrán ver las carretillas del I Concurso de Arte Carretillero. Finalizada la carrera, que comenzará a las 18:00 horas, saldrán los ganadores del concurso y la competición.

Goza do Ulla pasa por el Sobreiral do Arnego

El Sobreiral do Arnego, en Agolada, albergará hoy una ruta dentro del programa Goza do Ulla, Polos camiños do Ulla. Arrancará a las 10.00 horas y abarca un recorrido de 11 kilómetros, de dificultad media/baja. El punto de encuentro será la Praza do Concello y habrá servicio de autobús hasta el lugar del inicio y de regreso a Agolada. El trayecto será lineal desde el área recreativa de Vilariño hasta la de Carmoega a través del Sobreiral do Arnego y a orillas del río Arnego, afluente del Ulla. El alcalde agoladés, Ramiro Varela, apuntó que trabajaron para acondicionar la ruta de senderismo que atraviesa este paisaje.

Pere Vicalet dirigirá la Artística de Merza

La Banda Artística de Merza contará con un nuevo director por un día. El próximo jueves, día 16, el director, compositor y artista digital, Pere Vicalet, dirigirá la primera parte del concierto de la agrupación. En la segunda parte ofrecerá un espectáculo audiovisual de DJ & Banda que sorprenderá a los asistentes. El concierto se enmarca dentro de los festejos de Merza y tendrá lugar en el campo de la fiesta de San Paio a las 22:00 horas.

Pedroso honra hoy a la Virgen del Carmen

La parroquia rodeirense de Pedroso empieza hoy sus fiestas para honrar a la Virgen del Carmen. La cita de hoy dará comienzo con una misa solemne a las 13:00 horas. La sesión vermú estará a cargo de la orquesta La Base que repetirá actuación durante la verbena. Mañana continúan los festejos con misa a la misma hora y la sesión vermú con Os Varacuncas. El viernes 17 de agosto habrá Gran Torresmada gratis en el campo de la fiesta y música a cargo del variado repertorio musical del dúo Pachi y Montse.