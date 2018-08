En la Baiona de O Moscón

Tenía que ir ayer a la presentación de Océano, el nuevo espectáculo de Ensemble Galería en el Museo del Mar, que aún podéis disfrutar hoy pero al placer musical decidí añadirle el culinario, y me fui con Vicente Montejano a estrenar en Baiona el nuevo O Moscón. Como ya sabeis, el Moscón era el local más emblemático de Baiona en la gama media alta de precio, pero se había cerrado hace años. Ayer comprobé que no solo se había mejorado mucho la estética del local sino que se había respetado su cocina tradicional, y allí conocí a quien lo reabrió, el hostelero portugués Joao Ferreira, al que ya de niño le llevaba su padre de la mano al Moscón como cliente. Joao, segunda generación familiar hostelera, tiene A Casa das Velhas en Vila Nova de Cerveira, donde ya gocé cuando no le conocía de su rica cocina también tradicional unida a unas fantásticas vistas mientras comes. Nosotros ayer tomamos un rodaballo a la plancha con una guarnición vegetal que honraba nuestra cocina de siempre, bien acompañado por un ribera del Duero Carmelo Rodero que nos sirvió el maittre, José Cousiño "Tino", a quien ya conocimos en el " Cuevas" de Ponteareas, en el Talaso, en La Fragata de Montero Rios y en el Pazo Cadaval de mi amigo Chicho Rodríguez Quintas. Buen producto, servicio profesional, buena cocina. El Moscón revive.

Del Chilam Balam al Chac Mool

Me encuentro con José Manuel Alonso en la Plaza de la Constitución. Un mejicano muy profesional que sentó un precedente en la cocina de ese país en Vigo. Desde septiembre del 2017, dejó el Chilam Balam para -junto con Miguel Martínez, su socio también en el ChilamBalam- crear el Chac Mool que se centra en tacos,en Praza Mario Puentes, en la misma Playa de Patos, de Nigrán. Ambos dejan el Chilam Balam y abren en junio del año pasado el nuevo loca. Además de ofrecer tacos en el local, el también mexicano Alain Gutiérrez, se asoció con ellos para gestionar la parte de Food Truck (para grandes eventos, festivales...) y el Carrito de Tacos (para fiestas privadas más pequeñas). ¿Y qué significa Chac Mool? El Chac Mool se considera el intermediario entre los hombres y los dioses. Su figura en piedra se utilizaba como altar para hacer ofrendas a los dioses mesoamericanos. Me dicen, aunque yo no lo sé, que aún no se cumple un año de que Jose y Miguel crearan la taquería mexicana Chac Mool y ya se ha convertido en un lugar de referencia en el Val Miñor. Se lo merecen.

Los dos Rafa Eles y la sombra

¡Vaya dos "rafaeles" juntos! Rafael Tenoira, ese gran tser (aunque hable mucho) que consigue superar con toneladas de voluntad su casi total ceguera consiguiendo marcas imposibles para un tipo normal de los que vemos, se une el viernes, 17, en la Casa da Cultura Galega, con el pontevedrés Rafael Pintos "Wladimir Dragosan", cuya imagen vampírica le hizo famoso aunque en su interior hay un artista y escritor, amante de la música. Rafael Tenoira le hizo un cortometraje surrealista y en el transcurso del mismo comprobó que los dos eran personajes sumergidos en un sueño. En esa presentación del próximo viernes, que titulan "a sombra del inconsciente", Wladimir hablará de su libro " Úzar en el abanico extremo de las prisas y otras narraciones extrañas". Y se abrirá un coloquio con el público, de imprevisibles consecuencias.