A punto de decir adiós a la primavera portuguesa y dar paso a las bondades de su verano, he querido rendir homenaje al Día de Portugal trayendo a esta página el deslumbramiento que siempre me ha producido su naturaleza y, en esta ocasión, la fiesta de luz y color de sus muchas y variadas flores.

Recientemente, todavía en plena primavera, atravesando el país, he podido disfrutar de los hermosos paisajes que nos regalaban sus campos, llenos de color y la fragancia de las multiplicadas lavandas, flor nacional de Portugal.

En Oporto me detenía siempre para disfrutar de la obligada visita al Mercado do Bolhao desbordante de cestas y canastas; se admiran los ojos por la profusión y variedad de las flores que ofrecen. Al llegar a Lisboa nos aguarda el luminoso morado de sus espléndidas jacarandás, y recordar los versos de Pessoa: "Cuando llegue la Primavera, si ya me he muerto, florecerán las flores de la misma manera y los árboles no serán menos verdes que la primavera pasada''. Versos que revelan la voluntad de permanencia de su naturaleza.

Y aún nos faltaba el verdor de las tierras del Algarve y la ruta que descubre el encanto de pueblos interiores con sus festejos primaverales y sus balcones florecidos.

Sí, todo lo portugués me incumbe. Nada de su naturaleza, sus gentes, su historia y cultura me son ajenos. Y si hoy me detengo en el encanto de sus flores -un símbolo- es porque con ellas deseo reconocer como un país pequeño de territorio, de población limitada, sin disponer de grandes empresas multinacionales ha obtenido la confianza de importantes instituciones internacionales en las personas de António Guterres, actual Secretario General de la ONU Y Mário Centeno, quien preside el Eurogrupo desde el 22 de enero. En ellos veo la pujanza de un país en sus mejores horas.