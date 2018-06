Saludé el otro día en el Cosmos al ex director teatral Maximino Queizán, que compartía allí mesa con el profesor de Matemáticas José Luis Galovart, un encendido estudioso del arte rupestre que abrió la vía astronómica a la interpretación de los petroglifos. Uno con un gin tonic, otro con un sobrio café, vi a Queizán contento y no era para menos porque por fin la Diputación de Pontevedra le editó su libro, Lembranzas da arte escénica, que se presentará en la Casa Galega da Cultura. Uno sabe de ese libro porque fue testigo de cómo lo iba pariendo, y tiene una parte biográfica, otra de pedagogía teatral y una tercera de historia del teatro en Vigo. Salen muchos personajes, desde Ferrín a Óscar Wilde pasando por Manuel Soto o la poeta Kruckenberg. Eso sí, ahí no se habla de sexo, ni de política ni de dinero así que mejor que no lo lean quienes solo estén interesados por esa tríada capitalina que mueve al mundo.

El origen de la sed, videoclip

El domingo el fotógrafo Magar desgranará sus recuerdos (los que quiere contar, supongo) en la serie Memorias de FARO y, entre otras cosas, hablará de aquellas cámaras con las que se trabajaba cuando empezó a trabajar en prensa "respecto a las de hoy parecían antediluvianas", cuenta Magar riendo, y yo lo comprobé ayer cuando vi cómo con una simple cámara de última generación el director, creativo y productor televisivo vigués Carlos Alleres conseguía unas imágenes increíbles. Alleres estaba grabando un videoclip para el próximo disco de Javier González Méndez, ese periodista vigués que tanto hace una columna como compone y canta una canción. "El origen de la sed" será su título y en el mismo hay una historia sentimental de fracaso cuyo papel femenino hace la cantante Roma. El masculino lo callo por ahora.

Hallo Mein Freund, Pepe

Me avisan Alexandra y Adhara de que mi amigo hostelero Hallo Mein Freund en España y Pepe en Alemania cuando trabajaba allí, como todos los años me invita a esta nueva edición de la Noche Alemana, más que nada para darnos un abrazo al estilo alemán. Ya os aviso de que esa tradicional cena de su restaurante Soutomaior (c/Manuel Núñez) será el sábado 16 y da acceso a un universo de sachichas con ketchups y mostazas varias, hamburguesas, coles fermentadas o lombardas, tartas de carne con huevo frito y, por supuesto, cerveza. Es un homenaje de Pepe a su memoria de Alemania.

De jesuítico aniversario, amén

Y hoy, si el destino no se tuerce, iré a ver la despedida del mundo teatral de Concha Velasco con la obra Funeral. Eso sí, antes me iré a comer con mis compas de los jesuitas que celebran el 50 aniversario de su promoción. Comeremos en el Náutico tras visitar el colegio de nuestra infancia pero ya ayer noche hubo cena en la Esxcama y por allí estaban Miguel Fernández, Arzúa, Maceda, Gefaell, Novoa, Armenter, César, Eimil, Redondo, Faustino, Durán, Jaraíz, C. Barreras... y así hasta casi 40 que compartimos hace la tira jesuíticos pupitres.