El gen democrático

La turbiedad en determinados ámbitos de la vida pública pone al descubierto significativos tics del discurso político cuya mimética reiteración, casi ritual, tiene la traza propia de la reacción o repliegue aprendidos en un manual urgente de instrucciones para sobrevivir -o mejor, resistir- en días de tormenta y vísperas de tempestad. Cuando el personaje público es sorprendido en grave contravención, sea ética o de mayor calado -penal, por ejemplo- y desde varios frentes -oposición, medios de comunicación, opinión pública- se pide de modo insistente su dimisión, es frecuente que entonces, in extremis, como argumento numantino y gesto agónico, oigamos al personaje en cuestión apelar al aliento amparador del jefe de filas para explicar que no dimite porque cuenta con la confianza del presidente. Otras veces se sustituye esta invocación valedora por otra corporativa, la del partido. Da igual, tanto monta monta tanto "presidente" como "partido", porque, en este, nada se mueve si no es con el nihil obstat de aquel, que es cabeza de todas las listas. A los que habitan en ellas solo les cabe la sumisión, el acatamiento y -cuando el guion y la foto así lo exigen- la integración coral en el aplauso gregario que escenifica -en clave de esperpento- el apoyo y calor de los suyos, por más que, en no pocas ocasiones, se torne luego en abrazo final con sabor a despedida e introito para una misa de difuntos.

La reiterada utilización de aquel recurso -o atrevimiento- dialéctico no puede sino deberse a un entendimiento deformado de lo que las cosas son. Quien accede a un cargo público desde unas listas electorales se debe a la confianza de sus electores, y, por consiguiente, es con esta con la que ha de contar, no con la del jefe de filas. La confianza que legitima es la del votante y no otra. En rigor, solo puede sostenerle el aval de los electores, y es a estos a quienes tiene que mirar a los ojos para conocer su aprobación o reprobación. Porque hay algo elemental que algunos "demócratas" -de los de nuevo cuño y curso acelerado por correspondencia- parecen desconocer y, desde luego, olvidar: el electo es mandatario de sus votantes y el compromiso de lealtad es para con ellos, los mandantes, de acuerdo con el programa anunciado y prometido. Mas es evidente que, en el fondo, muchos no se sienten como tales, sino como sustancia dúctil de la argamasa que sostiene al partido, de ahí que estén más en la obediencia militante que en la defensa de los intereses de sus electores; saben que han de cumplir con quien tiene mando en plaza y en listas electorales. Se sienten tributarios de ellas, no de sus electores. De este modo, falla lo que en ciencia política se denomina responsiveness, que es una obligación democrática esencial relativa a la receptividad de los diputados, esto es, de los representantes, respecto de la opinión de sus electores, los ciudadanos. Parece que esta misma idea late en el fondo de las palabras de Julien Freund ("El gobierno representativo") cuando afirmaba que todo poder político representa a una sociedad, por lo que no es posible pensarlo únicamente como poder, independiente de la población que él administra.

En los casos y personas a que me refiero, hay, en el fondo, un déficit constitutivo. Examinado el genoma político de aquellas, no hallaremos el gen democrático, sencillamente porque carecen de él. No forma parte de su ADN, por más que aparezca en sus discursos. Su actitud encierra en el fondo lo que algunos llaman "aristocracia electiva", término al que doy ahora un sentido marcadamente peyorativo de alejamiento desdeñoso por parte del representante que, una vez electo, sirve al líder o a las directrices o intereses del partido, pero no a los intereses del común; es actitud propia de una oligarquía de partidos, pero no de una democracia verdadera, de calidad, comme il faut. Convendría meditar sobre ello ahora que se habla tanto de modificar la Constitución.

*Magistrado de la Audiencia Provincial en Vigo