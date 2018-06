Teatro y política sentimental

¡Avanti, curbillones! El tiempo pasa y a veces la gente se separa, pero los primos pueden estar siempre unidos. Ahí tenéis una muestra. Hace unos días en el Bar Casa Darío, se reunieron en una comida familiar los primos CORBILLÓN y, aunque no estaban todos, pasaron un tiempo juntos bonito e inolvidable, sin olvidar también a los que ya no están, aunque su memoria permanezca siempre con ellos. ¡Avanti tutti, corbillones!

¡Avanti, curbillones! El tiempo pasa y a veces la gente se separa, pero los primos pueden estar siempre unidos. Ahí tenéis una muestra. Hace unos días en el Bar Casa Darío, se reunieron en una comida familiar los primos CORBILLÓN y, aunque no estaban todos, pasaron un tiempo juntos bonito e inolvidable, sin olvidar también a los que ya no están, aunque su memoria permanezca siempre con ellos. ¡Avanti tutti, corbillones!

Atenta la compañía porque escribo estas líneas oyendo a Pasión Vega y su "Puro teatro". Claro, hoy vamos al teatro. En medio del período histórico que transcurre durante la ocupación nazi del territorio francés a partir del año 1940, se produce el encuentro de dos grandes personalidades del panorama cultural de la época: el existencialista Albert Camus, y la actriz gallega María Casares, hija del que fue presidente de la República española. Esa es la génesis de la obra "Política sentimental", que hoy interpretan en Vigo la gran actriz viguesa Sabela Hermida y Germán Torres, y que podéis ver a las 9 de la noche en el Teatro Afundación (sí, mujer, el García Barbón de antes). ¿Promete, no? Y mañana vamos a ver ahí mismo a Concha Velasco, que se despide del teatro con la obra "Funeral".

Vamos haciendo la historia

Vengo de comer del Carboente, ese restaurante de la Plaza de Compostela que lleva Roberto Garrido. Un tipo cordial y currante este Roberto, y lo sé porque lo tengo de vecino doméstico y sé las horas en que viene y va, y tiene pocas para el descanso. Al menos ese esfuerzo se nota en su restaurante, con clientela fiel y un menú diverso, bien trabajado y presentado. Yo pedí codillo asado, a mi lado comían un bacalao a la portuguesa, una merluza del pincho... Nos lió Telmo Domínguez (versión renovada) y allí estaba gente como el empresario Miguel Ucha, Chiño Barros (el hijo del que fue alcalde, inolvidable como persona), Ánxel Vence, Fernando Ramos, Magar... Alguien dijo que la semana que viene se llamaría al exalcalde Pepe Castro para darle un cariño en una comida, se le llamó y se quedó. Telmo soltó un speech de acerado ingenio, Ramos habló del país con su verbo refulgente... En fin, que vamos haciendo la vida.

Los de la Escuela de Imagen

¡Pardiez, queridos de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo, qué difícil nos lo ponéis citándonos a las cinco y media de la tarde en los multicines Norte! Y es que a esa hora la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo realiza la premiere de los proyectos de sus alumnos. Un año más, la EISV se viste de gala al estilo Hollywood con alfombra roja incluida para exhibir los trabajos realizados durante este curso 2017. La gala será conducida por Carlos Veleiro, lo que asegura e buen humor, aunque esperemos que el tute gimnástico y alimentario que lleva cada día para perder peso no le haga desfallecer.

La fiesta del Golden Hall

Me llama mi amigo brasileiro Enoque para invitarme a la fiesta que se celebra mañana noche en el de la guapa Sveta Karpina, la exmujer de Valery Karpin. O sea en ese Golden Hall que abrió en Inés Pérez de Ceta 5. No voy a estar en Vigo pero me dice el negroamigo que habrá musculosos dorados, chicas bailando... Es un pub pensado para los que nunca iríais a un bar de yogurines o que den 2X1. Fetén.

Y monólogos de Sergio Muro

Y Luis Sangiao, el tipo más bregado (bragado no sé) de la historia hostelera de Vigo. Que me dice que, después de una primavera revuelta, a modo de despedida tiene mañana a las 21.00 horas en La Casa de la Abuela, ahí en Canido, al monologuista Sergio Muro, que llega de Toledo.