De moda y Tache por Cristina Mastache

Hoy escribo con la música de fondo de los vigueses Xardín Desordenado y su disco "Aprendendo a ladrar", con temas de 17 mujeres poetas, porque de mujeres empiezo hablando hoy. Por ejemplo de la viguesa Cristina Mastache, que bien sabían ya nuestros mayores que su bisabuelo tenía reputada sastrería en Príncipe. Ella es la primera mujer de esa saga que sigue la tradición iniciada por el bisabuelo con su taller de Bouzas, y el otro día llevó su colección Tache by Cristina Mastache al Liceo Casino de Pontevedra, con un notable éxito de público. No podía tener mejor escenario para su showroom, y Cristina volvió a Vigo satisfecha.

Se nos fue Cecilia Najles

Otra mujer. Muchos conocisteis a esa pintora y mujer infatigable que era la argentina Cecilia Najles, muchos años residente en Vigo. Cecilia murió ayer en su Buenos Aires natal y uno, apenado, no sabe por qué siendo tan joven a pesar de su cuerpo de más de 80. Sus hijas Ana Ruth y Noemí deben estar rotas porque era una mujer siempre muy presente y combativa, una enamorada de su arte con una inmensa capacidad de supervivencia, de esas que parece que no van a faltar nunca. ¡Cuánto cariño dejó en Vigo Cecilia, que vivió aquí y allá, iba y venía a Argentina! Dejó una hermosa obra pero antes que eso una memoria inolvidable de luchadora capaz de hacer mover hasta los que sufren parálisis. Pena porque dentro de unos días le harían la gran ilusión de presentarle un libro-homenaje con textos de muchos amigos, yo mismo había enviado uno. No llegó a verlo, con lo que le gustaría. ¡Cuánto te echaremos de menos, Cecilia, los que creíamos que nunca ibas a faltar! ¡Vaya noche de marcha que pasamos tú, Ana Ruth y yo tras aquella exposición, y tú casi con 80!

Las fotos de New York de Vanesa Álvarez

Otra mujer bandera, 60 años más joven que Cecilia Najles: Vanesa Álvarez, la compañera del poeta Marcos de la Fuente, corresponsable con él del Festival Kerouac de Poesía, diseñadora y artista visual, nos plantea un recorrido poético por las calles de Nueva York. Una exposición de fotos analógicas en blanco y negro realizadas con una cámara lomográfica de un solo uso. Las imágenes se han tomado en la ciudad de Nueva York durante el pasado mes de abril, mes de la poesía. Un paseo por una ciudad distinta, buscando la poesía visual en la naturaleza romántica que emana del paisaje urbano. En el Café Detrás do Marco, mañana a las 20.00.

Sabela, Mónica y Ángeles Trío

Y tres mujeres de pelo en pecho, de mucho peligro como para no llevar armadura. A una, Sabela Hermida, la actriz gallega residente en Madrid, la esperamos el viernes, en que llega a Vigo para presentar "Política Sentimental. El encuentro necesario entre María Casares y Albert Camus" a la 21.00 horas en el teatro Afundación. Ya podéis adquirir las entradas. Otras dos son las presidentas "in pectore" del bar de altos pinchos La Consentida, Mónica y Ángeles, que están a punto de inaugurar segundo local, dado su éxito en la calle Real, en la Plaza de Compostela, junto al Rei Pescador. ¡Enhorabuena, queridas!