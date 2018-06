De paseo por Arealonga Beach

Hoy me siento ante el ordenador que a mí no me ordena nada inspirándome en la hermosa música de los vigueses Isga Collective y su maravilloso tema "Ai ondas", que canta Mónica de Nut en su álbum A redeira, una adaptación y rearmonización de las Cantigas de Martín Códax. Esa es la música que tenía que haber puesto el domingo mientras paseaba con Ani Boado por la playa de Arealonga en Chapela. Tomamos un vinito en A Tella y comimos luego en la privilegiada terraza de A Chabola, casi al final del paseo, donde me encontré a Miguel Vigo ordenando la vanguardia culinaria. Ella pidió un arroz vegetal porque es vegana (no es culpa mía) y yo unos calamares y un rape a la plancha irreprochables. ¡Qué largo recorrido tiene ya este restaurante, bueno en arroces, cazuelas y mariscos! Al pasar luego ante el restaurante Arealonga, emergió de sus intimidades culinarias Xullo X, manager y editor de galaico folk.

De un concilio quesocervecero

Yo, claro, no puedo si quiero cuidar mi salud estar en todas partes donde se come, bebe o platica, pero tengo enviados especiales como Bernardo Moreira, que está en el área de investigación de la Universidad de Vigo pero gusta de la gastrosofía en su tiempo libre. Hace dos o tres días que se fue a La Quesería (Marqués de Valladares, 23), a la presentación de las cervezas Misterio Brewing (@misteriobrewing), cervezas artesanas viguesas de Hugo Freijanes. Allí, el joven pero sorprendentemente sabio quesero Alejandro Montes las combinó en una de sus catas con quesos como un Parmigiano Reggiano con 80 meses de curación, el exquisito Cabraflor de l'Abadessa de Judith Carreira, o el Terra del ganadero gallego Airas Moniz. "Poesía para el paladar", me decía Bernardo.

De aceites para mojar pan

No fui a La Quesería pero sí estuve al día siguiente justo al lado, en La Chinata, que es el 21 de Marqués de Valladares. Fui porque Desi Fervenza me había dicho en un cruce semafórico. "Coño, Fernando, por dónde andas, ven a mojar pan en aceite". ¿Pan en aceite? No me dicen eso todos los días así que fui allí y me sorprendieron cuatro pequeñas cubas de acero inoxidable para venta a granel de aceite con 4 variedades, manzanilla cacereña, arbequina, hojiblanca y picual, de modo que el cliente pueda hacer su propio cupaje en botellas reciclables que se disponen en la misma tienda. Le pregunto a Desi y me dice que este novedoso sistema de esta marca solo está disponible en Barcelona, siendo Vigo la segunda ciudad que lo tiene. Yo mojar, mojé con pan.

Unicef, la zarzuela y Mayeusis

Hace tiempo que no hablo de Mayeusis aunque de este combativo conservatorio de música que es Fundación empecé a hablar hace 30 años, cuando nació en Vigo y Felipe Estévez me contaba sus proyectos. ¡Pero si parece que fue ayer! El teatro Afundación, que es el García Barbón de toda la vida, acogerá hoy (20.00 horas) la VIII edición del concierto solidario Pon tu nota, que Mayeusis lleva a cabo a favor de la Unicef. Muy atractivo lo que podréis escuchar y gozar allí. Bajo el título A lenda de Montelongo, se pondrá en escena una de las pocas zarzuelas gallegas que se conservan, dirigida por los docentes del conservatorio e interpretada, cantada e instrumentada por los propios alumnos. Cuenta además con la colaboración especial de la Banda de Gaitas Xarabal, Agrupación folclórica Corisco y los Coros Lacedorium de Salvaterra, Aldaxe de Alxen, Santa Eulalia de Mos, Nuestra Terra de Pereiras, y Cariño de Vigo. Yo no me lo pierdo.