El triunfo del hombre tranquilo

“Un bronce es un bronce y lo hicieron muy bien”, espeta José Germade. “Yo tenía la ilusión porque lo hicieron tan bien en la Clasificatoria..., pero sabía que el oro estaba imposible. Estamos muy contentos, porque es una medalla olímpica”, completa Fita Barreiro. Son los padres de Rodrigo Germade, que ayer disfrutaban desde la distancia, en su domicilio en la parroquia canguesa de Darbo, del éxito de este palista cangués que ya acumula dos metales en los Juegos. Problemas familiares les han impedido acompañar a su hijo en esta nueva aventura olímpica tras haber estado en Río de Janeiro y perderse Tokio por la pandemia, pero han estado pendientes de la televisión, como volverán a hacerlo hoy de nuevo en las semifinales y en la final del K-2 500, donde Germade hace pareja con Carlos Arévalo.

El de su hijo es el éxito del hombre tranquilo, el de un palista que ha sabido alejarse de los focos y mantener un perfil bajo, si es que eso es posible tras más de una década en la élite del piragüismo nacional e internacional. Su posición en la popa del K-4 podría ser la mejor metáfora de ello, con el mediático Saúl Craviotto en proa acumulando unos flashes que llegan con mayor dificultad a la trasera del barco. Pero la importancia del cangués, de 33 años de edad, es absolutamente indiscutible en este proyecto que comenzó a arrancar en Río de Janeiro sobre la distancia de los 1.000 metros y que se perfiló realmente tras los juegos brasileños, cuando el K-4 instaló su sede en el embalse de Trasona, en Asturias, con Miguel García como entrenador.

Germade (derecha), junto a su madre y a su excompañero en el K-2 Íñigo Peña, en una foto de archivo. / FDV

Y es que si Craviotto aporta la inteligencia táctica y marca el ritmo, y Carlos Arévalo es la potencia en estado puro, el rol de Germade es el de ejercer de pegamento de ambos y de Marcus Cooper, el de asumir un papel de metrónomo y de dotar de sentido colectivo a piragüistas de características tan diversas. Sus cualidades técnicas a la hora de meter la pala de forma tan veloz como precisa, amortiguando las olas que le llegan, son fundamentales en su puesto. “En equipo es uno de los mejores”, señalan con orgullo sus padres.

Germade, junto a su antiguo entrenador en Cangas, José Valladares. / FDV

Y razón no les falta. El cangués ha pasado buena parte de su carrera deportiva en los barcos de equipo. Quizás no sea el más rápido ni el más potente en el aspecto individual, pero su valor es incalculable para ensamblar las piezas de cualquier equipo. O lo que es lo mismo, los barcos de equipo corren más con el cangués dentro de ellos porque la complejidad del piragüismo hace que el barco más rápido no sea el que tiene a los cuatro palistas más rápidos, sino aquel que está más compensado.

Germade (arriba, tercero por la derecha), en su etapa en el Alondras. / FDV

“He dado un paso adelante y ahora me siento una pieza importante en el equipo”, manifestó cuando logró junto a sus compañeros las plazas olímpicas para el K-4 y el K-2 en el Campeonato del Mundo del pasado año en Duisburg (Alemania). Lo cierto es que este es el único ciclo olímpico en el que se puede decir que haya tenido una tranquilidad que históricamente no ha habido en el casi siempre convulso piragüismo español. Tras el quinto puesto de Río de Janeiro Germade dejó Madrid y regresó a casa con sus piraguas, dispuesto a dejarlo. Su entrenador de entonces, Luis Brasero, lo evitó, y el paso del K-4 500 a distancia olímpica fue el empujón definitivo. Ya en Asturias los éxitos se fueron sucediendo hasta conformar un K-4 que era una apuesta segura por las medallas en Tokio.

Pero esa tendencia autodestructiva del piragüismo español le iba a deparar otra prueba. En plena pandemia, surgió la polémica por la elección de los componentes del K-4, nacida en unos criterios de selección que parecían primar a otros palistas de mayor velocidad, y culminada con las pruebas definitivas del barco de equipo, donde Cristian Toro y Carlos Garrote se quedaban fuera, no sin mostrar públicamente su desconfianza con el proceso. Fiel a su estilo, Rodrigo Germade optó por callar y seguir trabajando, focalizado en unos Juegos Olímpicos en los que España logró la plata. Ayer sumó la segunda en su cuenta particular y hoy tiene la opción de lograr la tercera. “Va a ser más duro, pero lo intentaremos, a ver qué sale”, manifestó a FARO desde París.