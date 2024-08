El premio también es estar

Teresa Portela tiene motivos de sobra para celebrar. Independientemente de que de su cuello cuelgue o no una medalla. La gallega, en sus séptima participación en unos Juegos Olímpicos, finalizó sexta con el K4 500 en el que también remaba la pontevedresa Carolina García. Sara Ouzande y Estefanía Fernández completan la alineación de un bote que albergaba esperanzas de estar más cerca del podio, pero la competición no tardó en advertirles de que iba a ser bastante complicado. Portela (y sus compañeras) se marchan de París con otro diploma olímpico que colgar de las paredes de su casa.

El palmarés crece de manera descontrolada y Portela advierte de que no tiene en mente detenerse y que la idea es continuar. Que a sus 42 años aún siente la necesidad de seguir subida a la piragua y paleando en busca de nuevas metas. El barco español firmó una buena sexta posición, aunque lejos de los puestos de privilegio que encabezó Nueva Zelanda, la gran favorita, con Lisa Carrington, Alicia Hoskin, Olivia Brett y Tara Vaughan, con un tiempo de 1:32.20. Alemania fue segunda con 1:32.93 y Polonia tercera con 1:32.62.

La familia y amigos de Portela, ayer, con la palista. | // FDV

Este es el sexto oro de otra gran institución en este deporte como Lisa Carrington, que en Londres 2012 y Río 2016 ganó uno y en Tokio hizo un triplete. Además, en la ciudad brasileña logró un bronce. En la cita parisina trata de repetir con los tres oros ya que está anuncia en el resto de pruebas del kayak femenino.

Portela admitió que “todavía” no se ha puesto “fecha de caducidad” y que “para nada” se ha planteado el fin de su carrera deportiva después de finalizar sexta en la final de K4 500 metros d, además de dejar claro que ella y sus compañeras se encontraban “fuertes” y que salieron “con la mente ganadora”

“’Teri’ Portela hay para rato. Todavía no me puse fecha de caducidad, para nada me he planteado el fin de mi carrera deportiva. Yo venía aquí sabiendo que me encontraba muy bien, que me encontraba fuerte, y que me veía con opciones de poder estar en un podio y salimos todas con esa mente ganadora”, afirmó Portela en zona mixta.

Portela, con sus padres y su hermano. / FDV

La gallega tiene claro que en unos Juegos “no se puede salir a ser sexta”, y que han salido con el objetivo de ser primeras, y que por ello han “luchado” en una regata donde la clave estuvo “en el ritmo medio”. “Hemos salido muy fuerte, nos hemos visto ahí adelante, y en el ritmo medio, yo creo que está ahí la clave, se nos han ido y ya después es difícil cogerlas”, lamentó.

Apenada

La deportista española es consciente de que “el trabajo de estos tres años se juega en un minuto y medio”, y se mostró “apenada” porque han trabajado “mucho” y querían que se hubiera “reflejado en la final”. “Sabíamos que en esta final nos tocaba simplemente focalizarnos en hacer una mejor salida y el resto hacerlo exactamente igual. No ha salido como nos hubiese gustado y ya está, es deporte. Hay que saber aceptarlo y simplemente lo único que puedo decir es gracias a mis compañeras”, señaló.

La medallista olímpica en Tokyo 2020 se mostró “muy orgullosa” del trabajo que han hecho como conjunto, y dijo que han dado “el 100% en cada entrenamiento en búsqueda de la mejora”. “Todas hemos estado luchando por ser mejores y gracias también a mi entrenador porque lo ha peleado tanto cada día, a nuestras familias, a la federación por apostar por este proyecto, a la Xunta de Galicia y más gente que nos han apoyado”, destacó.

Además, Portela pidió también que se valore “el trabajo que hay detrás” y “la implicación de mucha gente”, y que la gente sea consciente de que “estar en unos Juegos Olímpicos significa estar entre los 10 mejores del mundo”. Siempre positiva en torno a la competición y sobre su rendimiento, Teresa Portela cerró así su sexta particicipación en unos Juegos Olímpicos. Pronto se iniciará un nuevo ciclo y ella tendrá que tomar decisiones junto al resto de responsables federativos.