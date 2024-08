La rabia de Belén Toimil al quedarse fuera de la final: "Hasta los cojones de que no salga"

Belén Toimil, la lanzadora gallega de peso, no pudo evitar dejar brotas sus emociones tras quedarse fuera de la final en los Juegos Olímpicos de París. A pesar de haber tenido una de las temporadas más regulares de su carrera y un corte de 18,16 metros para meterse entre las finalistas, un nulo y dos malos lanzamientos la dejaron fuera de la competición. Durante una entrevista con RTVE, tras escuchar el dato que selló su destino en los Juegos, Toimil expresó su frustración: "¿Por qué me hacéis llorar? Vaya preguntas, qué rabia".

La atleta de Mugardos, visiblemente afectada, repasó los detalles de su actuación en la fase de clasificación. "Calentando estuve en 18 metros. No estaba sobrada, pero me encontraba bien. Y el primer lanzamiento fue nulo, el siguiente no me salió bien, fue corto; y en el último lanzamiento me dije: 'lo tengo'. Y no salió. Y es que estoy hasta los cojones de que no salga y ver que se pasó (a la final) con tan poco es para pegarme un tiro. ¿Qué voy a hacer? Ya pasó", confesó, reflejando la presión y la frustración que siente al quedarse tan cerca de su sueño.

Toimil también destacó la dureza de las competiciones olímpicas, comparándolas con "Los juegos del hambre" debido a la feroz competencia y a la cantidad de grandes atletas que se quedan fuera de las finales. Sin embargo, a pesar de la decepción, la gallega mostró su determinación de seguir adelante, con la vista puesta en los próximos Juegos Olímpicos: "Iré a Los Ángeles, que llegaré en tacatá", bromeó para aliviar la tensión del momento.

A pesar del sabor amargo de esta experiencia, Toimil no dejó de reconocer los logros de su temporada. "De este año me quedo con el Europeo de Roma, donde estuve luchando por las medallas. Me quedo con los 18,75 metros del Nacional que es donde he estado más cerca de mi mejor marca desde 2021. No puedo estar descontenta con este año porque ha sido el mejor a nivel regularidad y a nivel marcas hasta la fecha. Estos Juegos podrían haber sido la guinda, porque estar en una final de unos Juegos Olímpicos es mi sueño".

La atleta cerró la entrevista con un mensaje hacia quienes la han apoyado en su carrera: "Quiero dar las gracias a todo el mundo. A mi familia y a mi pueblo, Mugardos, porque he sentido su apoyo y me motiva para seguir entrenando".