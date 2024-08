Decepcionante mañana para el atletismo español con cuatro eliminaciones

El día siguiente al histórico oro en el relevo mixto de marcha formado por Álvaro Martín y María Pérez junto a la clasificación para la final de triple de Jordan Díaz no ha podido empezar peor para la delegación española.

Prácticamente de forma paralela a la cuarta plaza del 470 español que aspiraba con fundamento al oro, las cuatro bazas españolas en el Stade de France han caído eliminadas en sus respectivas pruebas.

Adri Ben ha estado cerca de lograr el ansiado objetivo. El gallego buscaba las semifinales de 800 en la repesca tras no conseguirlo en las series y lo ha tenido cerca al ser segundo con 1:45.37, a 24 centésimas del mexicano Jesús Tonatiu López (solo pasaba uno más los dos mejores tiempos).

Canales compitió bien en debut como internacional absoluto / EFE

El debutante Elvin José Canales estuvo aún más cerca al ser cuarto en su serie de repesca con un notable registro de 1:44.65, a ocho de una tercera plaza que ocupó el noruego Gronstad y que le habría dado el pase. Compitieron bien en este invento absurdo de World Athletics con el beneplácito del COI (tal para cual). ¿Por qué no repartir estas plazas en las series?

El relevo femenino 4x100 tenía ante sí en las semifinales el durísimo de acceder a la final, siempre con el recuerdo de la histórica quinta plaza en el Mundial de Eugene 2022. Con 42.58 como récord de España y 42.84 como marca personal, el cuarteto formado por Sonia Molina Prados, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez compitió bien y fue séptimo con 42.77, a tan solo 13 centésimas del pase por tiempos.

Paula Sevilla, Maribel Pérez, Jael Bestue y Sonia Molina-Prados, tras competir / EFE

Por último, Belén Toimil estaba rota después de una mala actuación en la calificación de peso que a nadie dolió tanto como a ella misma. "Yo calentado estuve en 18. El primer lanzamiento fue nulo. El siguiente no me salió bien, pero no lo voy a anular. En el último estaba bien. Dije, va, lo tengo. No salió, estoy hasta los c... de que no salga. Y ver que se pasó con tan poco es para pegarme un tiro", se lamentó la de Mugardos.

Belén Toimil estaba muy afectada / EFE

La gallega tiene el récord de España en 18,80 metros, este año había lanzado 18,75 y la última en pasar a la final ha sido la sueca Axelina Johansson con 18,16. Sin embargo, la gallega hizo dos nulos y un tristísimo lanzamiento de 16,83 que la dejó a casi dos metros de su marca. Una pena, porque valía estar en la final.