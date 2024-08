La tormenta se lleva a Ana Peleteiro

Ana Peleteiro se quita la arena húmeda de las piernas, camina con el gesto serio y recibe primero el consuelo de su entrenador Iván Pedroso y luego el abrazo cariñoso de su marido, Benjamín Campaoré. Ella, seria durante la competición, no tarda en romperse. El dolor por no estar donde ella imaginaba, la rabia por no encontrar en el estadio parisino la marca que había horneado en ese calor manchego de las últimas semanas de entrenamiento. Hay sensación de derrota gigantesca, aunque solo ocho centímetros separaron a la gallega de la medalla de bronce que consiguió hace tres años en Tokyo.

La situación duele por la oportunidad perdida porque las marcas estuvieron lejos de lo que podía esperarse y en un día de plenitud competitiva la gallega habría subido al podio a colgarse un metal del cuello. Pero la verdad es que no estuvo. Thea Lafond cumplió con el pronóstico de la víspera que decía que el oro estaría por encima de quince metros (15,02 fue su marca) pero el resto del podio estuvo al alcance de una atleta como la Peleteiro que se quedó en 14,59, lejos de su mejor marca de la temporada (14,87) conseguidos en el Europeo de Roma. La plata fue para la jamaicana Ricketts gracias a una marca de 14,87 y el bronce para la sorprendente americana Moore (14,67).

La prueba premió a los madrugadores por culpa de una incómoda visitante que apareció en el arranque de la final. Cuando las atletas habían completado la segunda ronda de saltos una intensa tormenta descargó sobre el estadio parisino para enredar el desenlace de los dos concursos que se celebraban en ese momento (triple femenino y lanzamiento de peso masculino) y la final de 100 metros prevista también para esa hora. Arreció la lluvia, bajó la temperatura y la competición tuvo que detenerse para que los operarios secasen el pasillo de saltos que se había puesto impracticable por culpa del agua. Ana Peleteiro, que abrió la competición, se presentó con un prometedor salto de 14,55 que era un tesoro por todo lo que significaba de cara al resto de la final. Con esa marca se asegura la presencia en la mejora y significa que a partir de ahí tiene cinco saltos para liberarse y soltar todo lo que llevase dentro. Pedroso se lo transmitió de inmediato, que con esa marca en el bolsillo ya podía saltar sin el bloqueo que comenzaría a atenazar a muchas de sus rivales.

Pero la tormenta lo enredó todo. Curiosamente los tres saltos que valieron el podio (el 15,02 de Lafond, el 14,87 de Ricketts y el 14,67 de Moore) se produjeron en la segunda ronda de saltos. A partir de ahí el concurso cayó en picado. Nadie encontró bajo la lluvia el hábitat en el que sacar su mejor versión. Romanchuk, una de las favoritas para estar en el podio, no pasó a la mejora, pero junto a ella el resto de saltadoras fueron incapaces de mejorar sus prestaciones. Todo lo que tenían que decir lo hicieron en los dos primeros intentos. Después solo Ana Peleteiro consiguió estirar cuatro centímetros en el cuarto intento (pasó del 14,55 al 14,59) y la cubana Povea, discreta durante la primera hora de competición, firmó en su quinto intento un 14,64 que le valió para ascender a la cuarta plaza y quedarse a solo tres centímetros de la medalla de bronce. Un caso también llamativo fue el de la cubana Leyanis Pérez, seguramente la gran favorita para conseguir el triunfo, que en su primer intento hizo 14,62 y ya fue capaz de moverse de ahí.

En el caso de Ana Peleteiro duele en lo emocional que esa lluvia que tanto aprecia de su tierra, que a veces echa de menos en medio del calor asfixiante de Guadalajara, con la que entrenó y compitió tantas veces cuando era niña y soñaba con ser campeona olímpica, fuese su peor enemigo en un momento clave de su carrera deportiva. La vida es una permanente contradicción. Afectó para mal a todas las competidoras, pero en el caso de Peleteiro todos los que vieron nublarse el cielo intuyeron que aquellas nubes eran un buen augurio.

Se olvida con facilidad que para Peleteiro, que a estas horas es objeto de la cacería habitual por parte de quienes no comparten su forma de ver la vida, estar en París ya era un triunfo. En este corto ciclo olímpico (tres años han pasado desde Tokio) decidió ser madre. Paró la competición, se alejó del foso durante un largo tiempo y regresó con un calendario muy preciso y algo apurado con la idea de estar en París en condiciones de pelear por una medalla olímpica. No era sencilla tarea. Pero su obstinación y trabajo hizo el resto. Pese a las dudas existentes sobre el su empresa que hace unos meses no era otra que presentarse en la final, Peleteiro apareció en París soportando la carga de presión que suponía sentirse la gran favorita a suceder a la venezolana Yulimar Rojas en el Olímpo del deporte. Ella, como única superviviente del último podio (tampoco estaba la portuguesa Patricia Mamona que ha pasado un tormento de lesiones en los últimos años) pidió el foco para ella. “Vengo a ser campeona olímpica” dijo sin titubeos. Sin miedo, mirando de frente al futuro, al reto que la esperaba. Pero a la hora de la verdad no estuvo donde imaginaba. La tarde, la lluvia, las piernas, el deporte...la dejaron fuera de ese podio al que quería subirse de nuevo y que la pequeña Lúa la pudiese ver. Solo ocho centímetros la dejaron fuera de las medallas, pero la noche sabe a derrota. Y eso también dice mucho de la magnitud alcanzada por Ana Peleteiro.