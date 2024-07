Salma Paralluelo: "No nos ponemos la presión de ser el rival a batir"

A pesar de su juventud ha vivido ya muchos momentos especiales en tu carrera. ¿Cree que los Juegos Olímpicos son algo más? ¿Lo siente como lo máximo y está nerviosa por ello?

De momento nervios no, pero seguramente cuando llegue allí sí. Es una competición muy especial de vivir, muy diferente a todo. Nunca lo hemos vivido, estar allí en unas Olimpiadas en París, va a ser muy bonito.

Como espectadora, ¿cuáles son sus mayores recuerdos de unos Juegos Olímpicos?

El atletismo, sobre todo. Diría que las carreras de 100 metros de Usain Bolt.

Ahora que estamos a solo unos días de que den comienzo, ¿qué expectativas tiene y cómo cree que va a ser vivir la experiencia olímpica?

Creo que se va a vivir un ambiente de mucho deporte. Estaremos allí, pero también pendientes de otros deportes. Si pasamos de fase de grupos y vamos a la villa olímpica lo hará todavía más especial, el poder compartir ratos con otros compañeros.

Van a estar allí los mejores deportistas del mundo. ¿Hay alguno al que le apetezca ver o saludar especialmente?¿Piensa pedir alguna foto?

Sobre todo tengo ganas de, cuando vayamos a la villa, reencontrarme con viejos compañeros de atletismo que estarán con la selección española. Sobre todo eso. Ir para allá y darles un abrazo a todos. Por decir un deportista, sí que sigue sigo mucho a Sydney McLaughlin, corredora de 400 metros vallas, y me haría especial ilusión saludarla. Va a haber muchos deportistas muy importantes y si me encuentro a alguno en el momento igual sí que me sale hacerme una foto, pero, en principio, te diría solo ella.

La selección española llega como campeona del mundo y para mucho sois el rival a batir. ¿Sentís esa presión extra?

Nosotras no nos ponemos esa presión. Obviamente, venimos de ganar un Mundial y nuestras expectativas son muy altas. Queremos seguir arriba, pero sabemos que los Juegos Olímpicos son una competición diferente, que hay que hacer muchas cosas para ganar, que también hay un factor suerte y que no siempre se gana. Pero vamos con esas, vamos a poner todo sobre la mesa para ganar.

A nivel personal, ¿sería una decepción volver a España sin una medalla?

Bueno….depende de cómo nos salgan las cosas, pero sí que se podría decir que sí, que queremos conseguir esa medalla, es la ilusión de todas llevarnos al menos una. La verdad que podría ser un poco difícil gestionar no lograrla.

¿Cómo llega físicamente a la cita olímpica?

Estoy bien. Sí que he tenido unas pequeñas molestias en el abductor que ahora me han hecho parar un poco para llegar bien al primer partido el día 25. Pero estoy bien, entrenando bien. Estamos todas muy metidas y muy enchufadas y con ganas de que empiece todo.

Salma Paralluelo, durante la entrevista. / Álex Cedillo

¿Cuál cree que va a ser su rol dentro del equipo en estos Juegos? ¿Se siente titular?

En principio sí. Creo que todas estamos dispuestas para el equipo, para dar lo mejor por el equipo. Es una competición muy corta, tenemos que estar todas muy metidas. Puede pasar de todo, estés en el minuto uno o en el ochenta puedes marcar diferencias y tienes que estar preparada para todo.

¿Le gustaría ser tan protagonista como lo fue en el Mundial?

Por supuesto. Ojalá, ojalá, sí.

Va a ser una de las representantes aragonesas, quizás la más mediática, y, sobre el papel, la que más opciones tiene de conseguir una medalla. ¿Sentiría un orgullo especial por ser capaz de lograr una medalla para su tierra?

Por supuesto. Jolín, conseguir una medalla olímpica para mí sería muy especial y poder llevarla también allí y compartirla. Si pasa y lo logramos, ir después a Zaragoza y compartirlo con todos también va a ser muy bonito para mí y para mi familia.

A raíz de sus éxitos, muchas chicas jóvenes quieren ser Salma Paralluelo y han empezado a jugar al fútbol. ¿Siente la responsabilidad de ser un ejemplo? ¿Es presión añadida o una motivación extra para seguir adelante?

Creo que es muy especial ver que puedes mover a personas, pero no siento que sea mi responsabilidad ser ejemplo para nadie. Al final yo sigo mi camino y es especial que haciendo lo tuyo, siguiendo tus pasos, puedas inspirar a otras personas. Es bonito, pero no me lo tomo como una responsabilidad porque no quiero ser ejemplo de nadie, simplemente quiero ser yo.

Buen ejemplo de ese crecimiento del fútbol femenino en Aragón fue la disputa de la pasada final de la Copa de la Reina en La Romareda. ¿Cómo vivió ese partido y la experiencia de jugar en casa?

Fue algo muy guay, muy especial. Había mucha gente conocida en la grada y la verdad que se llenó bastante el estadio y conseguimos ganar la Copa. Además, pude meter también un gol. Creo que todo se juntó para que ese día fuera muy especial, poder jugar en casa y jugar así.

Volviendo a la selección, parece que ustedes han recuperado la calma tras el ambiente enrarecido que se vivió en el Mundial con los problemas con Jorge Vilda y Luis Rubiales. ¿Cómo vivió usted todo aquello y cómo lo gestionasteis?

Estando juntas, intentando hacer las cosas bien y, bueno, creo que lo superamos. Estuvimos bien, estamos bien y eso es lo que queríamos conseguir.

Ahora han sido los chicos los que han triunfado en la Eurocopa. ¿Ha seguido el torneo?

Sí, más o menos lo hemos podido seguir. Yo al menos creo que he visto todos. Ya cuando iban avanzando se iba viendo que había posibilidades de ganar por cómo jugaban, por cómo se les veía. Es un orgullo muy grande e increíble.

También ellos han vivido algo de polémica a su alrededor. Se ha hablado mucho del color de piel y de la procedencia de Nico Williams y Lamine Yamal. ¿Ha escuchado algún comentario que le haya dolido especialmente?

Es que yo no miro mucho las redes, entonces no me he dado cuenta, pero me puedo imaginar quizás algo. Estamos en el siglo XXI, hay que avanzar un poquito. En verdad no quiero ni darle gran peso. Creo que hay personas que lo pueden ver así y lo van a seguir viendo así, da igual lo que yo diga o no, entonces hay que intentar seguir cambiando esa mentalidad porque creo que es lo mejor para todos.

Salma, pensativa, posando para El Periódico de Aragón. / Álex Cedillo

Salma, tiene tan solo 20 años. ¿Siente que su vida va demasiado rápido?¿Le da miedo que su precocidad le hagan valorarlos menos o no disfrutarlos como merecen?

Siempre intento disfrutarlos en el momento, vivirlo bien. Es cierto que me han venido muchas cosas muy importantes desde muy joven, seguramente cuando pasen los años lo haré más que ahora, pero no me da miedo el estar así con 20 años, creo que es un privilegio. Es algo que hay que aprovechar y confiar en seguir cumpliendo sueños y objetivos, porque eso es por lo que estoy aquí.

Juega en el Barcelona, el mejor equipo de Europa, es fija en la selección campeona del mundo…¿qué sueños le quedan por cumplir a Salma Paralluelo?

Bueno, en cuanto a títulos están los las Olimpiadas y la Eurocopa, que eso es lo que me quedaría por conseguir. Pero con el club al final cada temporada es otra vez el objetivo de seguir consiguiendo los mismos títulos, optar por lo máximo cada año, también en la selección. Tengo 20 años, mucho recorrido por delante y muchas cosas que mejorar. El hecho de conseguir ser una jugadora hecha, plena y llegar a mi mejor versión, a mi límite cuando llegue al final de mi carrera, ese es realmente mi objetivo.

"El Balón de Oro solo se le da a ciertas elegidas y ojalá sea una de ellas"

¿Con esa mejor versión de la que habla, se ve capacitada para ganar el Balón de Oro?¿Podría ser ese un objetivo real?

El Balón de Oro es un indicativo, un reconocimiento que te dice que lo has hecho muy bien y que ha sido la mejor jugadora de un año. Por supuesto que quieres optar a eso. Eso habla muy bien de ti, habla muy bien del trabajo que estás haciendo. Entonces es algo que siempre es un orgullo poder recibir. Ojalá estar cerca de mi mejor versión me acerque a eso. Yo siempre sueño muy en grande. Ya se verá, no es algo a por lo que tenga que ir como tal, pero eso solo se le da a ciertas elegidas y ojalá ser una de ellas.

Va a vivir sus primeros Juegos Olímpicos en París. En su cabeza imagino que no serán los últimos…

Desde luego, espero que no. Haré lo posible para volver cada cuatro años.