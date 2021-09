España no pudo repetir podio. Perdió en semifinales ante Estados Unidos, como en la final de Río, y ayer Gran Bretaña ganó 58-68 gracias al tercer cuarto (10-22). “La valoración es un tanto positiva al principio y algo negativa al final. En el momento que nos encontramos con dos equipos que plantearon un partido para ganarnos, no supimos responder y sacar nuestras armas, nuestras habilidades, para contrarrestarlos. Nos hemos quedado con el trabajo a medias y sin premio tras cinco años de esfuerzo, sacrificio y muchas horas de entrenamiento”, lamenta el vigués, acompañado por el mugardés Lorenzo y el ferrolano Mouriz.

Alejos, que no había jugado en semifinales, estuvo solo dos minutos y medio en cancha ante los británicos. “Personalmente estoy disgustado. No estoy contento. Esperaba otra cosa”, admite. “El cuerpo técnico te dice ciertas cosas de que confían en ti, que quieren que juegues y muevas al equipo. No ha acabado sucediendo. Si no te dan la oportunidad, es muy difícil poder salir y competir. Toca descansar un poco y centrarse para el inicio de la temporada”.