Sebastián Rodríguez ha concluido su participación en los Juegos Paralímpicos con su presencia en una nueva final paralímpica, la vigésimo tercera desde que comenzó su trayectoria en Sydney 2000 y con su segundo diploma, esta vez en los 50 estilo libre. El nadador vigués ha cerrado sus sextos Juegos agradeciendo al Concello, en la figura de su alcalde, Abel Caballero, y del concejal de Deportes, su “apoyo para que pudiera disputar la competición en las mejores condiciones”, dijo. “Chano” quiso hacer referencia expresa a haber estrenado una handbike comprada entre el Concello y un patrocinador privado, la empresa Euro Tagger-Totalcare.

Antes de viajar a Japón, el nadador y un representante de la firma patrocinadora privada, Basilio González, fueron recibidos en Praza do Rei por el alcalde, que dio el visto bueno a este apoyo, traducido en un patrocinio municipal de 1.500 euros. “Caballero y Manel Fernández han demostrado su sensibilidad; saben que hay deportes individuales a los que nos cuesta muchos más conseguir patrocinios y esta handbike Zeo, que se adapta a mi silla, me ha permitido desplazarme y prepararme durante todos estos días de la mejor forma posible. Hay quien pueda pensar que esa cantidad es una cifra pequeña, pero para mí ha sido fundamental”, explicó el multicampeón paralímpico. “Chano” Rodríguez, que regresará el domingo a Madrid, explicó también que “no les he podido dedicar una medalla, pero sí ofrezco al Concello los dos diplomas y haber presumido de bandera de la ciudad y de haberla paseado con orgullo”