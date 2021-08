El nadador catalán Óscar Salguero conquistó la medalla de plata en la prueba de los 100 metros braza, clase SB8 de discapacitados físicos, en la segunda jornada de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en los que España acumula cuatro preseas, tres de ellas en la piscina.

Salguero, de 23 años, ya sabe lo que es subir al podio en esta modalidad y distancia, puesto que en Río de Janeiro logró la medalla de oro en la misma prueba. En Tokio, aunque rebajó en dos segundos la marca lograda en la ciudad carioca hasta dejarla en 1:09.91, se encontró enfrente con el dominio del ruso Andrei Kalina, que paró el crono en 1:07.24. Tercero fue el chino Guanglong Yang.

"Estoy muy emocionado. Han sido dos años muy duros, sobre todo a nivel psicológico. No ha sido mi mejor prueba pero en los Juegos no importa la marca, solo el color de la medalla. Me he tirado con una presión y unas inseguridades enormes pero lo he dado todo para llegar al final", dijo Salguero, tras salir de la piscina del Centro Acuático.

La medalla de Óscar Salguero eleva a cuatro el botín de España en las dos primeras jornadas de competición tras el oro de Alfonso Cabello en ciclismo en pista y las dos platas de los nadadores Miguel Luque y Toni Ponce.