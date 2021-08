Unos 4.400 deportistas de unos 170 países serán estos días el principal reclamo de los Juegos Paralímpicos, que se estrenan este martes 24 de agosto en Tokio tras la disputa de los Juegos Olímpicos-2020, aplazados por la pandemia. Un total de 540 eventos distribuidos en 22 deportes diferentes mantendrán, una vez más, la llama encendida de un estadio olímpico vacío, y harán vibrar al aficionado detrás de las pantallas hasta la clausura del 5 de septiembre. Después el testigo pasará a París, sede organizadora de 2024.

Los abanderados españoles, que por primera vez acudirán en pareja a la ceremonia (13h, RTVE), serán la nadadora Michelle Alonso y el ciclista Ricardo Ten, dos grandes ejemplos de superación. ·“Estoy muy contenta por ser abanderada. Me hace mucha ilusión que hayan pensado en mí y estoy muy emocionada con la ceremonia”, comenta Alonso. Será la primera olímpica con discapacidad intelectual que lidera los 229 integrantes de la expedición española en el acto inaugural. Ella es fundadora del Midayu, el club de natación en el que también compite la múltiple medallista Teresa Perales, ganadora de 26 metales (7 oros, 9 platas y 10 bronces) desde Sidney-2000.

La zaragozana, de 45 años, afronta estos Juegos recién recuperada de una lesión de hombro en el último Europeo y tiene en mente batir el récord de 28 medallas olímpicas de Michael Phelps. “Ha sido un año muy difícil con la pandemia, el aplazamiento de los Juegos y las lesiones. Las expectativas son estar en las finales. Vamos a empezar desde abajo y, lo más importante, no descartar nada. El camino es estar ahí, luchar por todo, y ganar medalla o lo que venga”, reflexiona Perales. La natación es el segundo deporte con más representación española, con 27 deportistas, solo por detrás del atletismo (29). En la presente edición, el bádminton y el taekwondo harán su debut olímpico, reemplazando a la vela y al fútbol sala.

Estos deportistas nos dejan siempre grandes historias detrás de las cámaras. Como la que sufrió el velocista francés Jean-Baptiste Alaize, que con 3 años de vida perdió a su madre y su pierna derecha al ser atacado con un machete en la guerra civil de Burundi.

Alaize estrenó el año pasado un documental llamado Rising Phoenix, que sigue las inspiradoras historias de superación de nueve paralímpicos. “Quiero demostrar que la violencia y el odio no me han aportado nada, ni me satisface herir y matar a la gente que no me gusta”, explicó tras recibir dos Emmys deportivos.

En el largometraje también aparece el atleta británico Jonnie Peacock, ganador de dos oros en 2012 y 2016, que recientemente se reivindicó contra la desigualdad en el Reino Unido. “A los paralímpicos se les paga 500 libras esterlinas, mientras que los olímpicos reciben 30.000 libras esterlinas, eso debería ser ilegal”, declaró al rotativo Daily Mail.

Este año sus respectivas luchas de superación contra los actos discriminatorios no podrán ser recompensadas con aplausos del público de Japón que, como ya pasó con los pasados Juegos, no podrá acudir a las gradas.

En los controles previos de la organización ya se han detectado 131 casos de covid entre los participantes. La mayoría son miembros de la organización o contratistas que residen en Japón, pero 4 deportistas y 10 miembros de los medios de comunicación también han dado positivo. Durante los JJ OO, concluidos hace dos semanas, se dieron a conocer 547 casos entre quienes tomaron parte en ellos, ya fueran atletas, periodistas o miembros de la organización.

Homenaje a Afganistán

La bandera de Afganistán aparecerá en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se celebrará este martes, como señal de solidaridad con los atletas de este país que no podrán estar en el evento deportivo.

Un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) portará la bandera afgana en la ceremonia del Estadio Olímpico de Tokio, según anunciaron responsables de la organización.

Se trata de “un gesto de solidaridad” con los atletas de un país que no podrán estar en Tokio debido a la situación de su país después de que los talibanes tomaran el control de la capital, Kabul, según dijo ayer el presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI), Andrew Parsons, en rueda de prensa.

Los organizadores aspiran a que la presencia de la bandera afgana sea “un mensaje de paz” para el resto del mundo, explicó Parsons.

La única representación afgana en los Juegos de Tokio será por medio del nadador Abbas Karimi, de 24 años, que competirá bajo la bandera del Equipo Paralímpico de Refugiados.