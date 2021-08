Los Ingebrigtsen hace tiempo que dejaron de ser una celebridad en Noruega. Ya son un fenómeno mundial. Tienen serie propia en la televisión y han ido depurando un proceso de entrenamiento en busca del mejor atleta posible. Pues parece que ya lo han encontrado en el pequeño Jakob. A sus 20 años, el mediofondista noruego se proclamó campeón olímpico tras una carrera fabulosa, lanzada como si fuese un mitin y donde el campeón mundial, Cheriuyot, no pudo hacer nada para frenar el empuje del nórdico que corre con la autoridad de quien lleva una vida ganando carreras importantes.

Gjert, el padre de siete hijos, fue mejorando el sistema con sus hermanos mayores. Las mejoras que encontraba en el entrenamiento se iban a aplicando al siguiente hermano en una cadena que parece interminable (Jakob ya tiene ua hermana más pequeña compitiendo a buen nivel que no es la última de la saga). Los errores con Hendrik (destrozado por las lesiones) se corrigieron con Filip. Y los de éste se han evitado con Jakob. El pequeño es un caso de precocidad extraordinario. Y ahora ha sumado un título olímpico que da la razón a quienes decidieron que renunciase al 5.000 para centrarse en la media distancia. Ya habrá tiempo para intentar esa clase de exhibiciones. La clave era gastar poco. Así lo hizo durante la semana en la que se le vio controlar las series sin necesidad de forzar la máquina en ningún momento. Esperaba su momento en la final. El mismo se encargó de lanzarla. No quería ritmos lentos que abriesen el melón de las medallas a cualquiera de los finalistas. Si iban a 3:30 solo estarían unos pocos atletas en la pelea y eso es lo que hizo. Cheruiyot, que nunca se guarda nada, tomó la cabeza tras la primera vuelta y ya no aflojó con ese ritmo infernal que parecía más propio de un mitin. Jakob aguantó con la tranquilidad de un viejo zorro a la última curva. Se dibujaba la recta final cuando rebasó al campeón del mundo y se fue con una autoridad soberbia en busca del triunfo. Dando la impresión de que incluso se estaba guardando algo. Acabó en 3:28,32 que supone un nuevo récord olímpico. El récord mundial de El Guerrouj no parece descabellado viendo el nivel que ha dado durante la carrera de ayer. Europa recupera un título que no ganaba desde el triunfo de Fermín Cacho en Barcelona 92.

La carrera también tuvo un protagonista importante en la figura del catalán Adel Mechaal que finalizó quinto con la mejor marca de su vida tras una carrera en la que dio la cara e hizo lo imposible por seguir el ritmo que impusieron Cheruiyot e Ingebrigtsen. Por momentos incluso dio la impresión de estar en condiciones de pelear por el bronce, pero se le escapó. Su comportamiento de todos modos ha sido ejemplar, como buena parte de la delegación española de atletismo, alejados de las excusas de otro tiempo.