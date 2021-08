España quema la traca final en estos Juegos Olímpicos en busca de las dieciocho medallas en Tokio. Todo dependerá de lo que suceda en un apasionante sábado en el que conocerá el color de dos ellas (sus selecciones disputan dos finales) y tratará de sumar otros dos metales para alcanzar las diecisiete. La última quedaría pendiente de la selección masculina de waterpolo que el domingo disputará la final de consolación contra Hungría. Para España esa cifra supondría mantenerse en su nivel habitual (hace cinco años sumó 17 medallas, en Londres 2012 fueron 18) de las recientes ediciones de los Juegos.

En cambio para Galicia puede ser otro día histórico de su deporte. Este mediodía se confirmará la cuarta medalla para su representación (Iván Villar disputa la final con la selección de fútbol) con lo que se igualarán los cuatro medallistas que logró en Londres 2012 (Begoña Fernández, Tamara Echegoyen, Sofía Toro y Javi Gómez Noya). Pero la cifra seguramente se incrementará porque pueden sumarse a la lista, además del portero del Celta, Rodrigo Corrales y los piragüistas Rodrigo Germade y Carlos Arévalo. Ellos se unirían a la relación en la que ya figuran Ana Peleteiro, Nico Rodríguez y Teresa Portela.

Piragüismo

Esta madrugada se habrán resuelto las últimas finales en el canal de Tokio. Por encima de todo el interés para España está en el K4 500, una de las pruebas estrellas del programa olímpico en el piragüismo. Hace tiempo que la Federación sueña con esa medalla de oro y arrebatarle a los alemanes una de sus pruebas fetiche. Para eso han preparado el mejor equipo de palistas que seguramente ha tenido España. Ayer dieron muestras de su potencia en la primera eliminatoria en la que lograron el mejor tiempo y de paso batieron el récord olímpico de la distancia. En ese bote aparecen dos gallegos: Rodrigo Germade y Carlos Arévalo. Ellos han trabajado en los últimos meses para ajustar las piezas en un bote al que, además de ellos, aspiraban a subirse Craviotto, Cooper, Toro y Garrote. El proceso de selección acabó como el rosario de la aurora, pero felizmente todo desembocó en Tokio con la esperanza de rubricar el trabajo con una medalla. El equipo ha dado muestras de que lo tiene en la mano para que el piragüismo se reafirme como el deporte que más medallas le ha dado a España en los Juegos Olímpicos. La final se disputa hoy sábado –cuando hayan leído estas líneas ya se habrá resuelto– a partir de las 4:37 de la mañana. Cuaquier cosa que no sea ver a España en el podio será un desastre.

Fútbol

España solo tiene una medalla olímpica en fútbol: la histórica victoria en Barcelona 92 gracias al gol de Kiko ante Polonia que resolvió una final llena de alternativas. Hoy caerá la segunda. El equipo de Luis de la Fuente, con la plata ya en el bolsillo, se juega el oro ante Brasil a partir de las 13:30 (hora española). No es que la selección olímpica esté dando demasiados motivos para la ilusión, pero tampoco los brasileños que han llegado a esa instancia por el bajo nivel de muchos rivales y por el peso de su camiseta que también le ha sacado de algún apuro.

Desde el punto de vista gallego la final es importante porque Iván Villar se transformará con seguridad en medallista olímpico, algo que en materia futbolística en Galicia solo habían conseguido en Amberes en 1920 el pontevedrés Luis Otero, el vigués Moncho Gil y el coruñés Ramón González. El guardameta de Aldán será el siguiente.

Balonmano

Otro deporte de equipos que por la mañana estará en boca de casi todos es el balonmano ya qu a las 10:00 horas España se juega el bronce contra Egipto. Después de perder la semifinal frente a Dinamarca, los de Ribera se medirán a los “faraones” –víctimas de Francia en las semifinales– por un lugar en el podio. Sería su cuarto bronce en otros tantos intentos. La final siempre ha estado vedada para los españoles. De este partido puede recibir Galicia a otro medallista olímpico porque el portero cangués Rodrigo Corrales forma parte de la selección y posiblemente hoy sea el titular ante el conjunto que entrena el español Parrondo si tenemos en cuenta que Ribera los alterna a él y a Gonzalo Pérez de Vargas. Egipto hace tiempo que dejó de ser un equipo del montón y hoy son una de las selecciones más atractivas del panorama y que practican un balonmano más veloz y espectacular. Eso les convierte en temibles, pero al mismo tiempo en vulnerables. Y no es la selección española de la clase de equipo que perdona en exceso.

Waterpolo

Otro de los intentos del día para la expedición española es la búsqueda de la medalla de oro en waterpolo femenino donde el equipo español se enfrenta a Estados Unidos (gran dominadora de este deporte a nivel mundial) en busca del oro. Como en el caso del fútbol lo hacen ya con la medalla en el bolsillo garantizada.

Atletismo

En esta “última” jornada para España (el domingo apenas se compite), también en el estadio olímpico habrá representación aunque las posibilidades de estar en el podio son una ilusión. Adel Mechaal e Ignacio Fontes disputan la final de 1.500 metros, una carrera muy cara tradicionalmente y que en esta ocasión parece que va a tener un nivel aún más brutal. Comenzará a las 13:40 (hora española) con el pequeño de los Ingebrigtsen como gran reclamo junto alguno de los mejores mediofondistas africanos como Kipsang o Cheriuyot. No parece que los españoles estén en condiciones de inmiscuirse en esa pelea que o bien se disputa a ritmo de mitin de la Diamond League o se trota sin más a la espera de un encarnizado último cuatrocientos.

Corrales: “Hay que ir a por la medalla, no sabemos si se repetirá esta oportunidad”

La selección española de balonmano tiene hoy la oportunidad de repetir el bronce de Atlanta 1996, Sidney 2000 y Pekín 2008. Los Hispanos se miden a partir de las 10.00 horas a Egipto en el partido por el tercer y cuarto puesto con el portero cangués Rodrigo Corrales como uno de sus protagonistas. Ayer, junto al extremo Ángel Fernández, fue el encargado de comparecer en rueda de prensa tras la derrota de las semifinales ante Dinamarca. “Psicólogicamente siempre es duro volver después de un partido así. Teníamos muchas expectativas y ganas de revancha tras las semifinales del mundial, pero hay que reconocer que el rival hizo un gran partido”, reconocía Corrales. El cangués subraya que un bronce olímpico no es, ni mucho menos, un premio menor. “Esa medalla reflejaría el trabajo de todos estos años, sería acabar en lo más alto y brindarle un homenaje a Raúl Entrerríos. Pero también por el resto. No sabemos si volveremos a estar en una situación igual, es una oportunidad que no sabemos si se va a repetir”, explicó Rodrigo Corrales. Tanto el portero como su compañero Ángel Fernández advierten de que Egipto no será un rival fácil. Su entrenador es el español Roberto García Parrondo, que ha sido capaz de dotar de disciplina y orden táctico a una selección con mucho talento, físico y juventud. “Quizás no tienen tanta presión porque no tienen una mochila como la nuestra. Nosotros tenemos más presión porque nos dan como favoritos, pero va a ser un partido muy igualado contra una de las selecciones más mejoradas de los Juegos Olímpicos”, afirmaban los dos Hispanos.