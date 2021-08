El octavo día de los Juegos Olímpicos de Tokio nos deja con saber agridulce por la actuación de los marchadores españoles. Quedarse a las puertas de la gloria es duro pero no fue una vez, fueron tres veces. Es la primera vez en la historia olímpica en la que un equipo se queda sin medalla y consigue en las tres pruebas que se disputan de marcha el cuarto puesto.

Es un varapalo para el trabajo durísimo realizado durante estos 5 años, una decepción para los atletas que vieron que se quedaban con la miel en los labios. Ese desencanto también es para los técnicos que muchas veces se marchan con los atletas a vivir a altitud abandonando a familia y seres queridos para estar con ellos entrenando en sitios inhóspitos pero que están situados en espacios que permiten oxigenar mejor.

Una de las claves de los entrenamientos de resistencia es este entrenamiento en altitud. La ventaja de dicho entrenamiento es evidente en los parámetros fisiológicos pero tiene algunas “contraindicaciones”. Una de ellas es que no es que tengas que entrenar en condiciones duras, es que tienes que hacerlo de manera constante. Una vez que se produce esa adaptación, y posterior beneficio, del entrenamiento en altura, el cuerpo se habitúa a ello pero a partir de ahí hay una obligación constante de estar en altura buena parte del año. El entrenamiento en altura se hace especialmente duro ya que los lugares habituales de entrenamiento no tienen ningún tipo de diversión. Es como estar en un “Gran Hermano” a 2.000 metros con la única diversión de una televisión o de una teléfono. Todo se basa en descansar y entrenar, no hay otro entretenimiento para el atleta . Y es ahí donde entra otro elemento negativo, hay que tener una gran capacidad mental para aguantar esas cargas de trabajo, en solitario y sin nada que pueda distraer la mente. Descanso y entrenamiento es la única actividad que llevan a cabo durante meses.

Además de la marcha, la jornada deparó la victoria de Miller- Uibo en el 400, con lo que Bahamas se hace con los dos oros en la vuelta a la pista. En el 400 toda la atención se la llevó Allyson Felix, la atleta estadounidense de 34 años, lleva cinco participaciones en Juegos Olímpicos a sus espaldas y en su última carrera olímpica en una prueba individual logró, después de una remontada , alzarse con su décima medalla olímpica, la primera después de su maternidad. Felix iguala a Carl Lewis con 10 metales olímpicos y supera a la jamaicana Merlene Ottey, que atesora 3 platas y 6 bronces, como la mujer más condecorada de la historia olímpica en atletismo. Esta cifra se puede ver superada si deciden colocarla hoy en el relevo 4x400.

La reina de estos Juegos será Elaine Thompson-Herah que logró 3 oros (100, 200 y 4x100). Sifan Hassan, la otra atleta que aspiraba a tres entorchados olímpicos se tuvo que conformar, a la espera de lo que acontezca en el 10.000. con una medalla de bronce en el 1.500. El triunfo fue a manos de Faith Kipyegon, que al igual que Felix, logra este triunfo después de la maternidad.