El pivote de la selección española de balonmano Gedeón Guardiola no pudo ocultar su decepción por la derrota encajada ante Dinamarca en las semifinales de los Juegos de Tokio, ya que como insistió entre lágrimas, por todo el esfuerzo realizado en los últimos años “este equipo se merecía jugar una final olímpica”

“Creo que este equipo por todo el esfuerzo que lleva realizando tanto tiempo y España se merecían jugar una final olímpica”, señaló entre lágrimas un inconsolable Gedeón Guardiola.

Y es que el pivote alicantino sabe que los Juegos Olímpicos de Tokio pondrán fin a un ciclo, uno de los más exitosos en la historia del balonmano español, con la salida de jugadores como Raúl Entrerríos, que pondrá fin a su carrera deportiva.

“Sé que el deporte es así y hay que admitirlo, pero cuando se va acabando algo tan bonito, pues duele un poco más. He perdido Ligas, campeonatos y no me había puesto nunca así, pero con este grupo me emociono, porque siempre me he sentido muy cómodo en él y soñaba poder jugar una final olímpica con este equipo”, explicó Guardiola.

No obstante y pese a la decepción, el internacional español reconoció la superioridad del conjunto danés, que a diferencia de España, siempre encontró soluciones en ataque-

“Ellos han estado más acertados en ataque, han tenido más claridad y nosotros no, pero les hemos plantado cara durante todo el partido, incluso con opciones para empatar”, reconoció el pivote español.

Un Gedeón Guardiola que, pese a todo, insistió en que tanto él como el equipo se repondrán de este duro golpe y pelearán por colgarse el bronce el próximo sábado ante Egipto.

“El luto dura esta noche y nos repondremos para luchar por una medalla de bronce que también es muy importante”, concluyó el jugador español.

Jorge Maqueda aseguró el conjunto español “sabrá levantarse” del duro golpe que supone quedarse fuera de la final olímpica y peleará al máximo el próximo sábado con Egipto por la medalla de bronce.