El escalador español Alberto Ginés, flamante campeón olímpico en Tokio 2020, ha reconocido sentirse "en una nube" tras colgarse la medalla de oro y todavía "intentando asimilar" su éxito.

"Todavía estoy intentando asimilarlo porque lo he visto en la pantalla me he dicho 'ahora tiene que cambiar algo'. Estoy en una nube, muy contento y con muchas ganas de volver a casa y ver a mi familia", dijo Ginés en declaraciones facilitadas por el COE.

El extremeño explicó cómo vivió los tensos minutos finales de espera hasta confirmar su éxito. "He terminado la cuerda, he bajado y me he sentado. Estaba primero y me estaba comiendo la cabeza haciendo números. Al final se ha quedado como estaba, yo primero", apuntó.

Respecto a la clave de su sorprendente oro, se refirió al "trabajo bien hecho durante estos años". "Al final todo suma, todo cuenta. Espero que pueda tener una larga trayectoria y pueda ir a más Juegos Olímpicos para ampliar mi palmarés", deseó.