'𝑳𝑼𝑴𝑬', o berro de guerra da familia Rodríguez



📞A conversa de @nicolas_rdgz_gp e @JordiXammar con Miguel, o irmán de Nico



🎙️"Menos mal que me tranquilizache Jordi, sabía que non fallabades"



🥳 Rematou o sufrimento, hora de celebrar

💒🤵‍♂️Haberá voda?😜



📺Pasou no #BosDías