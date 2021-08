La selección española femenina de hockey hierba han caído eliminada en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio después de perder en la tanda de 'shoot out' su duelo ante la vigente campeona, Gran Bretaña (2-2, 0-2 en penaltis), que ha vuelto a ejercer de verdugo en la cita olímpica para las de Adrian Lock.

En la revancha de Río 2016, una cita en la que las británicas apearon a las españolas en la misma ronda (1-3), las Red Sticks supieron neutralizar muy pronto, con un penalti-córner transformado por Belén Iglesias, el tanto inicial de las de David Ralph.

Sin embargo, Grace Balsdon consiguió adelantar de nuevo a las suyas tras el descanso, y no fue hasta a falta de nueve minutos para el final cuando un gran gol de Berta Bonastre conseguía equilibrar otra vez el choque y forzar la resolución en 'shoot out'. En la tanda definitiva, las españolas erraron todos sus lanzamientos, mientras que a Gran Bretaña le bastó anotar dos de ellos.

En un primer periodo sin dominador claro ni grandes ocasiones, las campeonas defensoras desaprovecharon un penalti-córner a los tres minutos que pudo ofrecerles la primera ventaja; el combinado español tampoco pudo sacar partido, minutos más tarde, a su primera superioridad después de que Sarah Jones viera la primera tarjeta verde del choque.

Sin excesiva presencia en la medular, las de Adrian Lock sufrieron el primer revés al comienzo de la segunda parte, cuando Hannah Martin, en una sensacional jugada individual en la que se deshizo de la defensa española, resolvió entre las piernas de la portera Mari Ruiz para abrir la lata (min.17).

Lejos de amilanarlas, el tanto espoleó a las 'Red Sticks', que solo tres minutos más tarde conseguían igualar la contienda en una jugada de penalti-córner, materializada por Belén Iglesias. Así, llegaban con las opciones intactas al descanso.

Nada más reanudarse el encuentro, Grace Balsdon volvió a poner por delante a Gran Bretaña con una gran finalización tras un nuevo penalti-córner, un marcador que se mantuvo intacto durante 20 minutos hasta que Berta Bonastre, a nueve para el final, rescató las esperanzas españolas con un magnífico tanto que obligó a dilucidar el partido en los 'shoot out'.

Así, en una dramática tanta definitiva, Clara Ycart, Anna-Frances Toman y Begoña García Grau erraban sus primeros lanzamientos, bien taponados por las dos porteras, pero Hannah Martin adelantaba a las británicas; Georgina Oliva fallaba su oportunidad y Sarah Jones incrementaba la renta de las campeonas, y el último error de Beatriz Pérez, con incertidumbre después de que la árbitro del encuentro mandase repetir la acción, dejaba a las Red Sticks fuera de Tokio.

De esta manera, las británicas se medirán, en la reedición de la final de 2016, con la vigente subcampeona olímpica, Países Bajos, que no pasó apuros para derrotar a Nueva Zelanda (3-0). La otra semifinal la disputarán Argentina y la India, que eliminaron a Alemania (3-0) y Australia (1-0), respectivamente.