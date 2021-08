El español Eusebio Cáceres, cuarto en la final olímpica de longitud, a sólo tres centímetros de la medalla de bronce, se declaró "contento y motivado" para afrontar "cualquier competición que se ponga por delante y advirtió: "Sigo hambriento porque todavía no me he comido nada".

Quedarse otra vez tan cerca de la medalla en una gran competición no ha disminuido la moral del alicantino, que estaba en puesto de podio hasta que en la última ronda el griego Miltiadis Tentoglu no sólo le adelantó a él, sino también a los dos cubanos, Juan Miguel Echevarría y Maykel Massó, para alzarse con la victoria con 8,41.

"Han sido mejores que yo, no hay más. He dado lo que tenía y me he encontrado muy bien físicamente. Técnicamente sigo dando palos de ciego. Contento y decepcionado a la vez, pero a mí esto me encanta, me gusta competir, gane medalla o no, mi mejor momento es cuando estoy dentro de la pista, así que triste pero muy motivado porque sé que tengo más", comentó Cáceres, de 29 años, tras cuajar en Tokio la mejor competición de su carrera.

Al hablar de las sensaciones que le han dejado los Juegos de Tokio, no dudó en declararse optimista: "Me voy contento y muy motivado, soy muy cabezón y tengo muchas ganas de que salga, sigo hambriento porque no me he comido nada".

El alicantino se quedó a sólo tres centímetros de la medalla de bronce con un salto de 8,18 metros en un concurso dominado por el campeón de Europa, Tentoglu, con 8,41, la misma marca que el cubano Juan Miguel Echevarría pero con mejor segundo.

"En pista todos somos lo mismo -advirtió- y hay que saltar, el campeón del mundo se ha quedado fuera. Gana el que más salta".

La medalla de bronce también se fue para Cuba. Maykel Massó terminó tercero con 8,21.

Como en los Mundiales de Moscú 2013 la medalla se le escapó a Cáceres por una minucia. Entonces fue solo por un centímetro, ahora por tres.

"Salgo de aquí pensando ya en el mañana. No sólo los Juegos de París. Están los Mundiales, los Europeos, cualquier cosa que tenga por delante. Hacemos esto porque somos ambiciosos", concluyó.