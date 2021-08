Y al octavo día llegó el primer oro de España. Se había acercado al centro de la diana con la platas de Maialen Chourraut y Adriana Cerezo y el bronce de David Valero, pero fueron finalmente Alberto Fernández y Fátima Gálvez quienes acertaron el disparo en el Trap Mixto de tiro olímpico, disciplina en la que tanto el madrileño como la andaluza insisten que es casi todo mental.

Gálvez, que llegaba a la cita como mejor especialista del mundo de la actualidad en foso olímpico, estudia psicología y Fernández, triple campeón mundial, contrató a un entrenador de la mente para esta cita tras irse de vacío de Londres, Pekín y Río. Y es que la presión olímpica es muy distinta de la del resto de competiciones. A diferencia del fútbol (y quizás el tenis y el básquet), para casi todos los otros deportistas lo máximo a lo que pueden aspirar es a ganar unos Juegos. Y eso hace que se atenacen, más en un deporte donde la concentración es tan clave.

Esta vez, pero, fueron a pasárselo bien, como canta Fernández cuando versiona a los Hombre G. Ayer su banda no eran Los Geiperman, su grupo tributo a la banda de David Summers, sino que hacía dúo con Fátima en una actuación que ninguno de los dos olvidará. «Para mí ha sido como un juego. Me lo estaba pasando pipa, que de eso se trata, y hacerlo al lado de Fátima ha sido muy fácil porque es la mejor», apuntó Fernández. Ayer no le tocaba moverse a ritmo de pop-rock español sino de trap mixto. Una modalidad en la que se lanzan platos a 15 metros de distancia a una velocidad de 60 km/h. y se usan escopetas del calibre 12 y sin mirillas de aumento.

Tenían el metal asegurado tras acceder a la final de manera brillante, con los mismos aciertos que San Marino: 148 platos, solo dos errores. Alessandra Perilli y Gian Marco Berti eran el último obstáculo que superaron en un disputado duelo que se resolvió por un solo disparo (41-40). Ponían así fin a 17 años sin medallas españolas en esta disciplina y añadían así sus nombres a los de Ángel León (plata en pistola 50 metros en Helsinki’52), Jorge Guardiola (bronce en foso olímpico en Seúl’88) y María Quintanal (plata en foso olímpico en Atenas’04).

Fátima tiró de fuerza mental para reponerse de un mal inicio en el que se le escaparon los tres primeros platos. Alberto por su parte, después de un 75 de 75 en la fase de clasificación, solo falló un plato de sus 25 en la final. En la pareja de San Marino, Berti fue quien se dejó más fallos y Perilli, bronce individual, el primer metal de su país en unos Juegos, tiró del carro.

A tres platos para terminar, Fátima cedió la ventaja que tenía España, pero Berti volvió a dar la delantera a los españoles a continuación. La andaluza tuvo el tiro de la sentencia pero dejó con vida a los de San Marino. Ahí, el entrenador rival decidió dar indicaciones a su tirador y éste falló de nuevo dejando el oro para España.

“He sufrido al principio porque no localizaba bien el plato en la salida. En los tres primeros tenía la vista cansada, pero sabía que al final saldría bien. Nos habíamos preparado mucho. Se ha hecho realidad nuestro sueño. Nos lo decíamos los últimos días, que nos veíamos con el oro”, comentó Gálvez, que se quitó la espinita de Río, donde quedó cuarta.

Tanto para Alberto como para Fátima, dos campeones del mundo que empezaron a pegar tiros con solo 9 y 11 años respectivamente, supone la primera medalla olímpica, en una modalidad que hace el debut en Tokio. “Yo creo que el tiro ya se lo merecía, nosotros por los años del trabajo, pero el tiro en general en España, somos muchísimos los que practicamos este deporte y no se nos hace caso, esta medalla va por ellos”, aseguraba Gálvez. La cordobesa, que soñaba con el oro en tiro desde que descubrió este deporte con cinco años en los Juegos de Barcelona, ya advertía que iba a por la medalla y que todo podía depender del último plato. Un doble vaticinio que se cumplió.