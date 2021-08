Ana Peleteiro busca el salto de su vida

Ana Peleteiro tratará de saltar este mediodía a otra dimensión: aquella en la que habitan los medallistas olímpicos. La gallega compite a partir de las 13:15 (hora española) en la carísima final de triple salto, una prueba en la que el oro –salvo accidente– colgará del cuello de su amiga y compañera de entrenamientos, Yulimar Rojas, pero en la que el resto de plazas del podio aguardan por cuaquiera de las finalistas. Posiblemente solo Caterine Ibarguen (muy lejos de aquella versión que hace años rozó el récord del mundo de Kravets) y la finlandesa Makela parecen fuera de la pelea. El resto de saltadoras están en su derecho de soñar con el podio. También la de Ribeira. El único problema es que Peleteiro sabe que no llegará con estar a su mejor nivel de la temporada. El 14,62 que registró en la calificación del viernes (la mejor marca al aire libre de su carrera) seguramente no será suficiente. Incluso tampoco alcanzaría con el récord de España que ella misma posee (14,73 que saltó en pista cubierta). Las medallas estarán por encima de esos registros. Una dificultad abordable porque Ana Peleteiro llega como nunca a la cita más importante de su carrera. A sus 26 años vive su primera experiencia olímpica. Pudo ir, siendo una niña, a los Juegos de Londres pero la Federación lo descartó porque solo tenía 17 años y no querían cargarla con una responsabilidad excesiva; y no estuvo en Río debido a una crisis personal y deportiva. Pero en el último lustro la gallega ha encontrado la estabilidad deportiva y emocional que necesitaba. Su familia, sus amigos y el entorno que se encontró en Guadalajara, donde Iván Pedroso tiene instalado su grupo de entrenamiento, sacaron lo mejor de Ana. Hoy es una atleta fiable y a la que en absoluto asustan retos como el de este mediodía.