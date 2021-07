Iago López protagonizó las mejores noticias para la vela gallega en la jornada de ayer. El sonense –que compite en 49er junto al cántabro Botín– marcha en la segunda posición de la general después de seis regatas disputadas igualados con los líderes. La jornada de ayer la saldaron con dos quintos puestos que premia la regularidad que han mostrado desde que comenzase la competición. En el ecuador de su calendario de pruebas, la tripulación cántabro-gallega se centra ahora en no sumar más puntos de los necesarios y en vigilar a sus rivales para culminar como merece esta excelente primera parte de los Juegos Olímpicos y llegar con fuerza a la Medal Race.

En un día en el que a Tamara Echegoyen le tocó descansar, el otro gallego que salió al agua fue el vigués Nico Rodríguez junto al catalán Jordi Xammar. No fue el mejor de sus días aunque el resultado conseguido en las dos regatas celebradas haya sido digno (un décimo y un sexto). El problema es que han caído de la tercera plaza que ocupaban en la general el miércoles a la séptima actual. De todos modos, la clasificación está muy apretada si exceptuamos a la pareja australiana (Belcher y Ryan) que ayer ganaron sus dos regatas y se distancian del resto aunque solo se hayan disputado cuatro de las diez regatas previstas en su calendario.

Nico Rodríguez y Jordi Xammar no acertaron en casi ninguna de las decisiones que debieron tomar. Ya instalados en un campo de regatas más dócil que el del primer día, más alejado de la costa de Enoshima, la pareja protagonizó dos buenas salidas pero luego no fue capaz de consolidar su posición. Un viento más fuerte y complicado tampoco les ha ayudado en exceso. A la conclusión del día lo asumían. Xammar explicaba que “hoy teníamos en mente hacer dos buenas salidas y las hemos hecho, pero estratégicamente hemos equivocado el lado. Obviamente no son los mejores resultados pero no son ningún desastre. Esto acaba de empezar y de cara a mañana cambia el parte meteorológico”. Una opinión que tambén compartía el vigués, tranquilo a la hora de valorar la situación en la que se encuentran: “El campeonato acaba de empezar, llevamos un 30% de competición y estamos con las mismas ganas e ilusión que el primer día. Queda todo por decidir: llevamos dos días, cuatro pruebas. Mañana será otro día, vamos con la cabeza bien alta. Las opciones están muy abiertas con mucha gente en la pelea. Hemos venido aquí a trabajarlo y esto es lo que hay que hacer. Lo importante ahora es no descolgarse de la pelea, seguir trabajando. Vendrán días mejores”. En el equipo están convencidos de que a medida que avance la competición se irán asentando aún más y acabarán por sacar su mejor rendimiento para estar en la pelea por las medallas que es el objetivo con el que llegaron a Tokio. Ese cambio en las condiciones de tiempo es una de sus grandes esperanzas aunque por lo visto pueden durar poco porque después de su día de descanso (sábado) la situación vuelve a girar de cara a los tres últimos días de competición para los 470.

Al margen del redimiento de los gallegos, el windsurfista canario Ángel Granda selló el primer pase de la delegación española a una ‘Medal Race’ en RS:X. “Viendo el viento que había hoy el objetivo era entrar en la ‘Medal Race’. He tenido buenas salidas hoy. Una pena en la primera regata que he apostado por ir a derechas después de ver que las chicas iban todas por allí con buen viento y no ha sido así para mi. Pero en la segunda y tercera he estado bastante bien tácticamente. Me sentía cómodo navegando y tenía buena velocidad”, comentó Granda.

Con un pronóstico de vientos más débiles todavía para el sábado, Ángel Granda tiene claro que irá a por todas. “En la Medal Race habrá menos viento así que el objetivo es ganarla”, comentó el canario, que con menos peso que sus rivales sufre cuando hay más viento. De todos modos, el décimo puesto que ocupa en estos momentos no parece que le vaya a conceder demasiadas posibilidades de acceder al podio, aunque un triunfo en esa regata sí que podría abrirle la puerta a una gran clasificación. Por ahora el joven regatista ha cumplido con el primero de sus objetivos.