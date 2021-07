España tiró de achique (defensa) para superar a Argentina y firmar su clasificación para cuartos de final en los Juegos Olímpicos. Fue un triunfo que costó conducir, pero que fluyó cuando los jugadores de Sergio Scariolo encontraron el canal necesario para controlar el baloncesto de potrero, sin ataduras, que plantearon los de Sergio “Oveja”Hernández.

Los duelos entre ambos países en una cancha de baloncesto han encontrado en el lejano Oriente toda una referencia. Si hace 15 años, y también en Saitama, España apeó a Argentina en la semifinal del Mundial que luego ganó, fue hace dos años cuando los apodados como “La Familia” también superaron a los albicelestes en la final del último Campeonato del Mundo. La tercera fue ayer, nuevamente en Tokio, y el resultado también favoreció a los nuestros.

Todo empezó con un escenario de todo menos optimista. Campazzo y, sobre todo Laprovittola, tomaron las riendas del partido para generar ritmo y canastas ante un rival que parecía haber entrado al campo con el pie cambiado (3-12). En ese pulso por adueñarse del partido pronto apareció Ricky Rubio para llevar al partido a su terreno. Aquellas transiciones que abrían el campo para los australes tendieron poco a poco a desaparecer y la superioridad española empezaba a asomarse a medida que el juego transitaba hacia las acciones de cinco contra cinco (16-15).

Mientras Laprovittola iba sosteniendo a su selección a base de canastas, a cada cual más exigida, el peso de las rotaciones empezaba a acaparar el protagonismo. Tener un buen jugador para una posición tan determinante como la de base como es Ricky Rubio, no menos determinante es tener un relevo de la talla de Sergio Rodríguez. La entrada del “Chacho”, sumada a la de un rejuvenecido Pau Gasol, empezó a resquebrajar la resistencia rival. Ya no era una cuestión de marcador o de diferencias, Argentina empezaba a tener la sensación del púgil que tras asestar sus mejores golpes no había conseguido siquiera perturbar a su rival.

La defensa de los de Scariolo fue apropiándose de todo lo que estaba sucediendo. Aquellos triples de Laprovittola y los espacios de Campazzo empezaron a minimizarse. Solo Luis Scola, a sus 41 años, parecía encontrar la manera de ver el aro mientras los suyos ya pedían el descanso a gritos. Mientras la segunda unidad de España seguía produciendo, Argentina echaba mucho en falta a Deck, Vildoza o Bolmaro, perdidos en medio de una telaraña defensiva.

La tendencia se mantuvo en el arranque de la segunda parte (45-36). La recuperación del acierto por parte de Laprovittola, junto a la perseverancia de Scola, mantenían el hilo de esperanza para una selección que necesitaba ganar para depender de sí misma de cara al pase a cuartos de final. Sin embargo, el hecho de que el juego empezase a mutar hacia situaciones cada vez más estáticas estaba torturando a los sudamericanos.

Una canasta y adicional de Pau Gasol terminó de romper casi todas las costuras (61-47). A su rival casi le quedaba más tiempo que fuerzas por delante, pero sobre todo era la falta de recursos para poder controlar todo el arsenal español lo que les llevó a un problema más mental que de juego. Una ligera reacción les permitió llegar al último cuarto con alguna posibilidad, pero la evolución del juego invitaba a pensar, como casi siempre, que el juego colectivo de los de Scariolo se terminaría por imponer a las genialidades individuales de las que estaba dependiendo Argentina.

La solidez defensiva innegociable de España aumentaba la frustración en su oponente. La quinta falta de Campazzo y ver como rompía su propia camiseta fue la viva imagen de la impotencia que estaban sufriendo. Un triple de Claver estableció la mayor diferencia del choque (72-56) con cinco minutos todavía por disputarse. Todavía había tiempo para que Ricky Rubio redondease su magnífica actuación individual con acciones de auténtico dominador del partido mientras Sergio Hernández hacía pensar a los suyos sobre la importancia de que no se abriese la diferencia para optar a ser el mejor tercero. España, por contra, podrá optar al primer puesto si gana a Eslovenia el domingo.