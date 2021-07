La piragüista guipuzcoana Maialen Chaurraut, reciente medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, se ha dado este jueves un baño de reconocimiento y cariño en la playa donostiarra de La Concha, el "marco incomparable" elegido por su club de origen, el Atlético San Sebastián, para homenajear sus méritos.

La amplitud del escenario elegido, junto a las instalaciones del club, ha permitido a los cientos de personas que han asistido al acto mantener las medidas de seguridad requeridas ante la pandemia de covid-19, que no han sido obstáculo para la desbordante alegría de los asistentes, distribuidos ampliamente por el Paseo de La Concha y la arena de la playa, donde ha tenido lugar el homenaje.

Pasadas las 18.30 horas, una exultante Maialen, con una sonrisa permanente en los labios que se adivinaba tras la necesaria mascarilla, ha acudido, junto a su entrenador y esposo, Xabi Etxaniz, al lugar del homenaje donde un grupo de jóvenes deportistas les han hecho un pasillo de honor con sus remos alzados al cielo entre los aplausos del público.

Chourraut y Etxaniz, la primera con la medalla al cuello o en sus manos en todo momento, han subido a continuación a un estrado, adornado con varias piraguas, donde tras las actuación de un grupo de niños, han recibido el homenaje de la Real Sociedad, uno de cuyos jugadores, Aritz Elustondo, les ha entregado a ambos una camiseta del equipo donostiarra, tras lo que los dos se han colocado la "txapela" de campeones que les ha ofrecido el diputado de Deportes de Gipuzkoa, Arkaitz Millán.

Tal vez, el momento más emotivo del homenaje ha tenido lugar cuando Ane, la hija de Chourraut y Etxaniz, ha entregado un ramo de flores a su madre, en presencia de los directivos del Club Atletico de San Sebastián.

Previamente, Maialen, que a sus 38 años cuenta en su palmarés olímpico con otras dos medallas conseguidas en los Juegos de Londres (Bronce) y Río de Janeiro (Oro), había comparecido en una rueda de prensa junto al consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, en la que ha agradecido "todo el calor" que le ha dado la gente con la que ha querido compartir la medalla conseguida.

"Esta medalla es preciosa, siento que es de todos, sería una pena partirla en mil pedazos para darle a cada uno el cachito que le tocaría y por eso la voy a guardar yo. Pero sentimentalmente es una medalla muy compartida", ha explicado Chourraut, quien no ha eludido durante la comparecencia referirse a la "presión mental" a la que se ven sometidos en las competeciones los deportistas de élite.

"Cada persona -ha dicho- se pone a sí misma una presión, aunque cada uno tiene su estilo de ponérsela. Externamente también la recibimos y cada uno la calibra de diferente manera", ha descrito.

En su caso, ha admitido que en ocasiones ha vivido competiciones en las que llegó a pensar que si la examinaba un cardiólogo no la permitirá "competir", porque pensaba que el cuerpo le iba "a colapsar".

Desvela que iba al psicólogo

Ha desvelado que por ese motivo decidió "comenzar a trabajar con un psicólogo" que le ha ayudado "muchísimo a ponerle consciencia a muchas técnicas" que ella antes ya usaba sin ser consciente de ello, así como a "buscar formas para centrarse en el presente y en el momento" concreto.

En este contexto, ha revelado que hasta hace sólo un mes la medalla de oro que logró en las Olimpiadas de Río de Janeiro todavía le "pesaba muchísimo".

"Luego -ha aclarado-, empecé a ver que tenía muchísimas razones para estar muy orgullosa de mí misma, que en Tokio no tenía nada que perder y todo que ganar, y que tenía que estar orgullosa, sobre todo, del camino que había recorrido".

Un contexto en el que, sin embargo, "veía algo que no podía mejorar" como era su edad, pero que luego comprendió que suponía "una gran ventaja".

"Yo tenía experiencia, sabía lo que es estar en esa salida, fui a por ello y ha salido bien. Eso no quiere decir que siempre tenga que salir bien. Aunque sí tenía clarísimo que lo importante no era el resultado final, sino el camino que he recorrido durante toda mi vida", ha remarcado la piragüista quien, ante la pregunta de si podría competir en los próximos Juegos Olímpicos, ha eludido dar una respuesta concreta y se ha decantado por "vivir el presente".