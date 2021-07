La jornada de este miércoles 28 de julio, la sexta en los Juegos Olímpicos, se ha cerrado con triunfos de las selecciones masculinas de España en balonmano (25-32 ante Brasil) y hockey hierba (ante Japón, 1-4), pero a lo largo del día se han producido otras noticias, como la decisión de Simone Biles de abandonar el concurso individual de gimnasia y el pase a cuartos de la selección española de fútbol tras empatar ante Argentina (1-1).

-Simone Biles no estará en la final: La noticia conmocionó al deporte mundial. La gimnasta estadounidense Simone Biles no disputará este jueves la final individual de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que iba a defender el título. Biles "se retira de la final del concurso completo de los Juegos de Tokio para centrarse en su salud mental", informó US Gymnastics. Su retirada de los Juegos abre un debate sobre la presión y el estrés que soportan los deportistas de élite.

-España pasa a cuartos: La selección española de fútbol se clasifica para cuartos de final del torneo olímpico después de sumar una igualada ante Argentina. España se adelantó en la segunda parte con un gol de Mikel Merino, pero Belmonte puso el empate para los argentinos a falta de escasos minutos para la final. La albiceleste queda fuera y España pasa con una victoria y dos empates. Jugará contra Costa de Marfil.

-Las lágrimas de Niko Sherazadishvili: El judoka Niko Sherazadishvili, campeón del mundo, abandonó entre lágrimas el tatami después de perder en el "punto de oro" de la repesca contra el uzbeko Davlat Bobonov. Su camino hacia la medalla, no obstante, se había torcido ya en tercera ronda al caer frente a su bestia negra, el ruso Mijail Igolnikov.

-Sólo Carreño resiste en el tenis: En medio de las protestas por tener que jugar a las horas de mas calor y humedad en el parque Ariake, el tenis español se quedó con un solo representante en el torneo olímpico, el gijonés Fernando Carreño, que venció al alemán Dominik Koepfer por 7-6(7) y 6-3 y se clasificó para los cuartos de final. Al andaluz Alejandro Davidovich le cupo en suerte el peor rival posible, Novak Djokovic, número uno mundial, y el resultado reflejó la evidente superioridad del serbio (6-3 y 6-1). En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza, séptima cabeza de serie, cayó en cuartos frente a la kazaja Elena Rybakina, número 20 del ránking mundial, que se impuso a la española por 7-5 y 6-1.Todavía peor le fue a Paula Badosa, que hubo de retirarse contra la checa Vondrousova por un golpe de calor cuando había perdido el primer set por 6-3 y abandonó la pista en silla de ruedas.

-Titmus y Ohasi dominan la natación femenina: La australiana Ariarne Titmus, que ya ganó el oro el pasado lunes en los 400 libre, dio un nuevo paso para coronarse como reina de la natación de los Juegos de Tokio, tras sumar este miércoles su segundo oro en la capital japonesa en una final de los 200 libre en la que la estadounidense Katie Ledecky ni tan siquiera pudo subir al podio. Una dolorosa derrota de la que Katie Ledecky, ganadora de cinco medallas, cuatro de ellas de oro, en los Juegos de Río, pudo resarcirse apenas una hora después al convertirse en la primera campeona olímpica de la prueba de los 1.500. Por su parte, la japonesa Yui Ohasi, tras ganar el titulo de campeona olímpica de los 400 estilos, sumó este miércoles el oro cosechado en la final de los 200 estilos. El húngaro Kristof Milak, una de las referencias masculinas, cumplió con los pronósticos y se proclamó nuevo campeón olímpico de los 200 mariposa.

-Paliza de Estados Unidos a Irán en baloncesto: Estados Unidos arrasó a Irán en la segunda jornada del torneo olímpico de baloncesto (120-66). Un triunfo que llega después de que el estreno se saldase con derrota ante Francia. No obstante, el juego de EE UU sigue deparando dudas.