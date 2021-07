El baloncesto se rinde a Luka Doncic. La descomunal actuación del canterano del Real Madrid en la victoria de Eslovenia sobre Argentina adquiere aun una mayor notoriedad tratándose de su debut, y el de su país, en unos Juegos Olímpicos.

El triunfo de la selección comandada por el también líder de los Mavericks de Dallas (100-118) ha quedado en un segundo plano frente a unas estadísticas individuales de 48 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones del genio esloveno. Unos números que además han tenido en los minutos que disputó (31) y el porcentaje de acierto en el tiro (62%) otros dos parámetros que convierten su partido en la excepcionalidad más absoluta.

“No me preocupan los récords, queríamos una victoria y es a lo que vinimos. No importa, creo que ya teníamos ganado el partido, no importa”, manifestó el exterior esloveno tras el encuentro en el Saitama Super Arena, al ser preguntado si hubiera preferido permanecer más tiempo en cancha para batir el récord de anotación en unos Juegos Olímpicos que aún está en poder de Óscar Schmidt tras endosarle 55 puntos a España en Seúl 88.

Los elogios de jugadores y seleccionador argentino se sucedieron a la conclusión de la exhibición. Incluso Sergio Hernández diferenció a Doncic como el mejor jugador del mundo actualmente. Una Eslovenia que también se encontrará España en su camino en esta fase de grupos de los Juegos Olímpicos. Eso será el domingo a la hora del desayuno.