Terelu Campos se prepara para irse de España: «Estoy muerta en vida»

La vida de Terelu Campos ha tomado un giro de 180 grados. La presentadora fue una de las concursantes de la actual edición de Supervivientes, aunque su paso por el concurso no duró todo lo deseado y regresó poco después de vuelta a España, para continuar con sus diversas ocupaciones.

Sin embargo, parece que la misión de Terelu en Supervivientes 2025 no ha terminado. El pasado viernes, desveló en el plató de 'De Viernes' que va a volver a Honduras. «Ha sido un placer trabajar con vosotros pero vuelvo a Honduras . Vuelvo a 'Supervivientes' con una misión muy, pero que muy importante, misión que conoceréis el próximo martes en 'Tierra de nadie' con Carlos Sobera», explicaba.

La televisiva abandona España una vez más y tras anunciarlo en 'De viernes', también comunicó la cancelación temporal de su obra de teatro, 'Santa Lola'. La función del próximo 24 de mayo se había aplazado y muchos conspiraron sobre que el motivo era la escasa venta de entradas. Ahora se sabe que en realidad es por su regreso a Honduras.

La despedida de Terelu

Terelu se dirigió a su público en el Teatro Zorrilla de Valladolid antes de la función: «No voy a hablar de 'Supervivientes', estoy muerta en vida, solo quiero... Ahora lo único que me importa es hacer la función de hoy, que todo salga bien, que el público se lo pase bien y ya a partir de mañana a otras cosas, queréis opinar y saber cosas cuando se saben a su debido tiempo», explicaba visiblemente nerviosa.

Muy emocionada, y ante una gran ovación del público que no ha dudado en ponerse en pie para aplaudirla, Terelu dedicaba unas emotivas palabras en su vuelta a los escenarios antes de viajar nuevamente a Honduras: «Para mí ha sido pues mi segunda función en un teatro tan emblemático de una ciudad como Valladolid. Me he sentido muy querida con todos ustedes, muy apoyada en un momento muy difícil porque yo nunca pensé que iba a ser capaz de subirme aquí al escenario».

«Sufro, sufro cada vez que lo hago, pero me compensa escucharles reír. Escucharles disfrutar y que por algún momento, durante una hora y media de sus vidas, todo se pare y sea felicidad. Gracias de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias», expresaba al borde de las lágrimas tras un nuevo éxito que confirma su talento para la interpretación.