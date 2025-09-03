Sophie Turner será Lara Croft en la serie basada en el videojuego 'Tomb Raider'.

La estrella de 'Game of Thrones' ('Juego de Tronos', en español) Sophie Turner interpretará a Lara Croft, personaje principal de la franquicia de videojuegos Tomb Raider que saltará por primera vez a la pequeña pantalla en forma de serie, informó este miércoles Amazon MGM Studios.

La productora y distribuidora de cine y televisión fijó el 19 de enero próximo como la fecha de inicio de esta producción, en la que Turner se pondrá en la piel de uno de los personaje de ficción más conocidos: una arqueóloga inglesa inteligente y atlética que se aventura en tumbas antiguas y ruinas peligrosas en todo el mundo.

Este personaje de videojuegos ha sido interpretado anteriormente por la estrella estadounidense Angelina Jolie en la gran pantalla en 2001, con 'Lara Croft: Tomb Raider'; y la secuela de 2003, 'Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida'.

Además, la actriz sueca Alicia Vikander interpretó a la protagonista en la cinta de 2018 'Tomb Raider: las aventuras de Lara Croft'.

"Estoy encantadísima de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo. Son unas zapatillas enormes que llenar, siguiendo los pasos de Angelina (Jolie) y Alicia (Vikander) con sus impresionantes actuaciones", dijo Turner en un comunicado al que tuvo acceso The Hollywood Reporter.

La actriz británica, de 29 años, volvió a la pequeña pantalla el pasado octubre con el drama 'Joan', en la que se metió en la piel de Joan Hannington, quien en los años ochenta del siglo XX se ganó el apodo de 'La Madrina' del robo de diamantes.

Turner también tiene en puerta el estreno de 'The Dreadful', una película con tintes góticos, dirigida por la cineasta iraní-estadounidense Natasha Kermani ('Imitation Girl') y ambientada en el conflicto británico de mediados del siglo XV conocido como la Guerra de las Dos Rosas, en la que comparte créditos con Kit Harington, su compañero de reparto de 'Game of Thrones'.