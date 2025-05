Belén Rueda ('Eva&Nicole'): "Una vez más la ambición en la mujer es sinónimo de ser malvada"

Belén Rueda (Madrid, 1965) alcanzó la popularidad en 1990 como azafata y luego presentadora, junto a Emilio Aragón, de 'VIP Noche' y cabó paseando su frescura y simpatía por otros programas. Hasta que siete años después, de nuevo junto al hijo de Miliki, se pasó a la interpretación en 'Médico de familia', serie a la que seguirían 'Periodistas', '7 vidas', 'Los Serrano', 'La embajada' y 'Madres: amor y vida', entre muchas otras (además de una larga lista de películas y obras de teatro). Ahora se ha vuelto a poner bajo la dirección de Daniel Écija en 'Eva&Nicole', la ficción que estrena este jueves 8 de mayo Antena 3 y en la que da vida a la reina de la noche marbellí de los años 80.

De nuevo trabaja con su exmarido, Daniel Écija. ¿Cómo recibió la propuesta?

Me impactó mucho, porque aunque nos conocimos en Madrid, con José Luis Moreno, realmente nos conocimos un poco más en Marbella, con Emilio Aragón. Allí grabamos el 'VIP Noche' durante tres meses. E hicimos como una especie de familia.

¿Y vivió la noche marbellí?

Yo realmente no estaba dentro de ese círculo, pero sí que lo veía como espectadora. Y puedo decir que está muy bien descrito, porque era como yo lo veía y me ha interesado mucho introducirme dentro de ese mundo.

La Marbella que se recrea en Eva &Nicole es la de los años 80.

Sí. Te traslada a una época dorada de Marbella, cuando era el foco del turismo de la jet set. Entonces todas las fortunas europeas y árabes tenían que pasar por allí si querían significarse. Le arrebató un poco a la Costa Azul el liderazgo del lugar obligado para ir en verano.

La serie habla de una venganza. Nicole, su personaje, está feliz, porque lo tiene todo y llega Eva y lo pone todo patas arriba.

Eva aparece en la vida de Nicole, después de 13 años sin saber nada de ella. Y dinamita su vida. Porque Nicole había tenido un encontronazo con Eva y pensaba que la había destruido. Y cuando esta vuelve a Marbella, ve que no solo no la había destruido, sino que viene con mucha fuerza a intentar quitarle lo que tiene, ya que es la reina de la noche.

"A mí me encanta la sensación de la primera lectura, porque es la única vez que me siento espectadora"

Al leer el guion pensó que el primer capítulo ya contaba todo.

En las series el primero suele ser más explicativo: de quién es quién y por qué está ahí. Pero aquí no y pensé: ¡han ocurrido tantas cosas que no sé qué explicaréis ahora!

De hecho se desvela algo muy importante. Pero hay más.

Sí. Me sorprendió mucho al descubrirlo. A mí me encanta la sensación de la primera lectura, porque es la única vez que me siento espectadora, ya que después te involucras tanto que pierdes un poco la objetividad. El espectador nos acompañará en cada uno de los capítulos de una manera en la que muchas veces se entere antes de lo que ocurrió entre Eva y Nicole en los años 70 que la misma Nicole. Porque esta debe descubrir por qué Eva llega con ese poderío. Y es muy interesante, porque son dos empresarias con muchísimo poder y las ideas muy claras. Cuando tienen un objetivo, van a por él.

Uno piensa que son dos mujeres muy ambiciosas y egoístas, que se pisan y traicionan. Cero sororidad.

Es que el mundo empresarial es así. Si quieres lograr algo, hay muchos que quieren conseguir eso mismo. Y te tienes que imponer. Lo que pasa es cuando se mezclan temas personales, de amor, parece que tiene otro sentido, aunque no es así. Y una vez más la ambición en una mujer es sinónimo de ser malvada mientras que en un hombre es lo normal.

¿Qué le gusta, pues, de Nicole?

Que tiene claro lo que quiere. El recorrido para llegar a lograr eso no es fácil, porque una empresaria de la noche en los años 80, mujer, con mucho poder, no se monta simplemente por tener buenos contactos que tengan que ver con el negocio, sino que tiene que tenerlos en la política y hacerse respetar. Algo que en los años 80, siendo mujer, era muy difícil. En Europa era diferente, pero aquí salíamos de una dictadura y que una mujer revolucionara un lugar que acabaría siendo un referente en el turismo europeo...

Aparece ese mito de la rivalidad existente entre mujeres, sobre todo de diferente edad.

Pero es que aquí la ambición laboral se mezcla con un pasado emocional. Cuando se conocen en los años 70 Nicole ya tiene una posición con una discoteca en París y otra en Nueva York, por la que pasan los personajes más relevantes del momento: Frank Sinatra, Liza Minelli, Sean Connery… Cuando llega Eva, la contrata como camarera y si las cosas no se hubieran torcido, hubiera sido su mano derecha. Pero aparece un hombre, Manuel (Andrés Velencoso) y Nicole se enamora, pero es la pareja de Eva y se mezclan cosas incompatibles. No es solo rivalidad.

Un mito que desmontan, porque en la vida real tienen una gran complicidad. ¿Habían trabajado juntas?

Participamos en la serie 'Madres. Amor y vida', pero solo coincidimos una vez en maquillaje. No la conocía y es maravillosa. Muy trabajadora, mucho, y una mujer de armas tomar. Y yo creo que porque la vida la ha empujado a serlo. Es que muchas veces no es que lo quieras ser, sino que la vida te empuja a decidir cada segundo lo que lo debes hacer.

"En esta serie vemos, como por una cerradura, lo que había tras los flases y el gran éxito de las fiestas"

Debe de ser una fantasía introducirse en ese mundo que veíamos en las revistas de papel 'couché'.

Sí, lo es, porque además rodamos en Marbella. Era octubre, pero hacía incluso buen tiempo. Luego pasamos un frío que te mueres en Madrid, en noviembre y diciembre, porque ir con tirantitos y sandalias en El Escorial… Pero es fascinante también recrear todo aquello que tenemos en el imaginario y luego mostrar que son personas. Esta serie nos ha abierto una puerta que estaba muy cerrada, porque era como si fueran personajes estáticos que no hablan, no se relacionan. Piensas que no tienen derecho a tener desamores, odios, miedos, alegrías por su estatus económico y social. En esta serie vemos, como por una cerradura, lo que había detrás de los flases y el gran éxito de las fiestas.