Jessica Chastain y Adam Driver protagonizarán la serie de drama 'The Dealer', que se estrenará por Apple TV+, informó el medio especializado Variety.

La serie ha sido descrita como "una mordaz exploración del poder, la clase, la seducción y la cultura ambientada en el deslumbrante mundo del mercado del arte de alta gama".

La historia se centra en la relación "enmarañada" entre una aspirante a galerista, interpretada por Chastain, y su artista más dotado, a quien dará vida Driver.

'The Dealer' será el segundo proyecto televisivo en la carrera de Driver, quien tan solo había participado en la serie 'Girls' y ha destacado principalmente en el ámbito cinematográfico en su papel como Kylo Ren, de 'Star Wars', o filmes como 'Marriage Story' y 'Annette'.

Además, el actor, de 41 años, también servirá de productor ejecutivo de esta producción junto a Lucas Hnath, quien también funge como guionista.

Por su parte, este es el segundo proyecto televisivo de Chastain con Apple, quien recientemente rodó la serie 'The Savant', que aún no cuenta con fecha de estreno.

La actriz, más conocida por películas como 'The Help' o 'Zero Dark Thirty', además protagonizó junto a Oscar Isaac la serie limitada 'Scenes of a Marriage', de HBO.