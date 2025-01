'The Pitt' en Max, 'Pulse' en Netflix y todavía más: el 'streaming' hace su gran apuesta por el drama médico

Más concentradas en cultivar el modelo 'película por partes', las plataformas no se habían preocupado en exceso, al menos hasta ahora, por producir series procedimentales, es decir, aquellas que siguen los procedimientos repetitivos de un grupo profesional y se basan en episodios esencialmente autoconclusivos. La mayoría de las que ofrecían eran licenciadas, series antes estrenadas por las cadenas generalistas (ABC, CBS, NBC, Fox) en las que esa clase de ficciones siguen siendo de gran atractivo para el público y acaban ocupando primeros puestos en las listas de Nielsen.

Pero en tiempos de incertidumbre generalizada y recortes presupuestarios, los 'streamers' han decidido abrazarse a ese modelo de eficacia probada; en su variante hospitalaria, para ser precisos. Max estrena este viernes, día 10, la esperada 'The Pitt', especie de revisión del clásico 'Urgencias' con antigua gente importante de la misma a los mandos: uno de sus productores, además de director del primer episodio, es John Wells ('showrunner' de 'Urgencias' durante sus tres primeros años); su creador es R. Scott Gemmill (guionista de más de una treintena de episodios del clásico de los noventa), y su protagonista, Noah Wyle (el actor que más tiempo estuvo en la plantilla del hospital County General), luciendo una barba algo más cuidada que la de su antiguo Dr. Carter en sus días más desgastados.

De Chicago saltamos a Pittsburgh, donde el Dr. Michael Robinavitch, alias Robby (Wyle), se enfrenta a un turno especialmente duro en un hospital de traumatología tan bien considerado como mal financiado. Es el cuarto aniversario de la muerte de su mentor durante algo que realmente pasó, la crisis del coronavirus, pero que todos nos hemos querido empeñar fue solo un mal sueño. Tras ejercer como estudiante de medicina de tercer año en los primeros días de 'Urgencias', Wyle es ahora el guía de jóvenes desbordados por su primer día, como el chico de granja Whitaker (Gerran Howell) y la 'nepo baby' Javadi (Shabana Azeez), que sufre un desmayo en su primera hora en las instalaciones.

Más allá de 'Urgencias'

Según explica John Wells en videollamada con EL PERIÓDICO, 'The Pitt' no se parece demasiado a 'Urgencias' porque son otros tiempos en Estados Unidos, así en la medicina como en la televisión. El sistema de salud está simplemente desbordado: véase esa sala de triaje superpoblada, con gente que lleva esperando ocho horas para ser atendida. "El año pasado aprobamos una ley muy importante para que existiese una dotación de personal mínima en las instalaciones hospitalarias, una vez eres admitido", dice Wells. "Pero no lo que aprobamos fue el dinero necesario para lograr ese objetivo. Y así nos encontramos con un problema de hospedaje en las salas de emergencias, donde la gente acaba pasando cuatro, cinco días, o incluso semanas, antes de subir a planta".

La situación es tan compleja que médicos y enfermería pueden no encontrar el momento para ir al baño, ni mucho menos tener romances. 'The Pitt' refleja esa realidad sin florituras melodramáticas, sin apenas música, de hecho. "Queríamos que el espectador viviese la experiencia de vivir un turno con estos profesionales y pasar por lo que ellos están pasando. Es el minuto a minuto de lo que viven como médicos o, en el caso de Robby, médico responsable, una figura a la que se suele interrumpir con algo cada tres minutos".

Un subgénero que nunca se agota

¿Por qué no nos cansamos del drama médico como espectadores? ¿Tiene que ver con la intensidad de las situaciones, tan a menudo de vida o muerte? ¿Es la emoción de ver a expertos profesionales trabajando juntos en una dirección más positiva que negativa, no necesariamente justificada por la avaricia? "Espero que sea una mezcla de todo eso", afirma Wells. "Todos tenemos temores sobre nuestra propia mortalidad y sobre la fragilidad de nuestras vidas. Cuando vemos esa clase de series, sufrimos experiencias terribles y siempre las superamos".

¿Por qué no se cansan productores y creadores de volver a esos escenarios? Todo son ventajas, como han sabido entender las plataformas. Al suceder todo en el mismo sitio, no se necesitan múltiples localizaciones (y en el caso del departamento de urgencias de 'The Pitt', ni siquiera mucha imaginación con la pintura: son todo paredes blancas, sin más). Por otro lado, puedes hacerte con el espectador completista y con el casual: aunque las relaciones entre los personajes se entienden mejor si ves la serie completa en orden, cada episodio cuenta también historias distintas, casos que pueden durar solo unas pocas escenas.

Aunque 'The Pitt' se estrene con doble episodio, el resto de la serie llegará en dosis semanales, como mandan los cánones de la ficción procedimental. Mientras que las series de plataforma suelen acabarse, como mucho, en dos meses, esta emitirá su final de temporada el 10 de abril. "Como no sale cara, hemos podido pedir quince episodios", nos explicaba Casey Bloys, presidente y CEO de contenido de HBO y Max, en una entrevista en mayo del año pasado. "La idea es ver si la gente acepta algo así después de haberse acostumbrado a las temporadas de entre ocho y diez episodios, algo que nosotros mismos empezamos, hasta cierto punto".

Otros nuevos ejemplos

El 26 de febrero, Apple TV+ estrenará la prometedora producción alemana 'KRANK: Berlín al límite', creación del médico y escritor británico sobre (dice la sinopsis oficial) "una caótica sala de urgencias en el hospital más duro y abarrotado de Berlín". Haley Louise Jones ('Mi dulce niña', 'Paradise') es una joven doctora que, a la fuga de una ruptura amorosa, se traslada de Múnich a Berlín y acaba encontrando distracciones demasiado intensas. En su intento de implementar las reformas necesarias en su nuevo lugar de trabajo, topará con las resistencias de un personal descreído, sin fe en las músicas de cambio.

Aunque todavía no tiene fecha concreta, en breve debería llegar a Netflix la esperada 'Pulse', sobre las vidas profesionales y personales del staff de un centro de traumatología en Miami. Willa Fitzgerald (favorita de Mike Flanagan), Jessie Usher o Justina Machado destacan en un reparto expansivo. Su 'showrunner' es Carlton Cuse, antiguo corresponsable de 'Perdidos', creador experimentado en este terreno: su anterior serie fue 'Después del huracán', sobre cinco fatídicos días en un hospital de Nueva Orleans durante la crisis del Katrina y la inundación que siguió tras el fallo de los diques. Además, en diciembre Netflix renovaba para otra temporada 'Respira', su primer drama hospitalario en España, que llegó a coronar su top 10 global de series de habla no inglesa el pasado septiembre.

Por si la oferta del 'streaming' no fuera suficiente, las cadenas generalistas siguen ofertando nuevas series de médicos. Todavía recientes ejemplos como 'Doctor Odyssey' y 'Mentes brillantes', Fox acaba de estrenar (aquí lo hará Movistar Plus+) 'Doc', 'remake' de la serie italiana inspirada en el caso real de un doctor que tuvo que luchar contra doce años de amnesia; aquí el doctor es doctora (Molly Parker, de 'Deadwood') y los años olvidados son ocho, más que suficientes para generar el drama intenso que nuestra vida necesita.