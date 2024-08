A falta de tres semanas para que se entreguen los premios Emmy, las quinielas sitúan a The Bear como una de las favoritas para arrasar este año en la categoría de comedia, tal como hizo en la edición anterior. Aunque este reconocimiento está siendo muy aplaudido entre quienes la consideran como una de las mejores series de televisión del momento, se trata de una decisión un tanto polémica porque de comedia no tiene nada. Del mismo modo que White Lotus no fue tampoco una miniserie.

The Bear es una ficción ambientada en el mundo de la alta cocina norteamericana (ese país donde no solo se comen hamburguesas) y que nos muestra las situaciones de ansiedad y estrés que se pueden vivir entre los fogones cuando el local está lleno de clientes hambrientos. Disney nos trajo a España la semana pasada la tercera temporada al completo, con cierto retraso a la fecha del estreno en Estados Unidos. Aquellos que se acerquen a esta serie pensando que se van a encontrar un Friends con cocineros quedan avisados de que este no es el plato con el que se van a encontrar. Nada de risas enlatadas y sí mucha gente cabreada, que grita mucho. Quizá metiéndola como comedia se evitaban tener que competir con Successsion.

La serie arrancaba cuando Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), un joven chef con una prometedora carrera en el mundo de la alta cocina, debía volver a su ciudad, Chicago, tras la trágica muerte de su hermano y hacerse cargo del negocio familiar, un restaurante familiar de bocadillos al borde de la bancarrota. Dado su prestigio, todos dábamos por hecho que la llegada de Carmy iba a ser poco menos que un paseo triunfal. En los primeros episodios vemos cómo el joven chef entra en el negocio como un elefante en una cacharrería introduciendo la manera de trabajar de los grandes restaurantes en la cocina del modesto local, produciendo situaciones estresantes. Hay escenas trepidantes en las que se planifica todo el trabajo mientras decenas de clientes esperan ansiosos la manduca. Una espera demasiado larga puede arruinar la experiencia culinaria.

Los choques de Carmy con su primo Richie (Ebon Moss-Bachrach) son constantes, quien no lleva muy bien eso de que venga la estrella a decirles a ellos cómo se tienen que hacer las cosas. Aunque parecía que las cosas se habían reconducido entre ellos, en esta nueva temporada han vuelto a las andadas, aunque ahora vaya más elegante. Pronto vimos que no todo lo que se nos contaba venía del estrés en la cocina, sino que cada personaje arrastra sus propios traumas. En especial, el propio Carmy marcado por un obsesivo sentido de la perfección y otros problemas derivados de la relación con su madre. Fantástico el fichaje de Jaime Lee Curtis. Y es que la serie ha sabido llenarse de estrellas invitadas de auténtico lujo. En el último episodio se cuenta con algunos de los chefs más reconocidos internacionalmente interpretándose a sí mismos. Entre todos los cameos reconoceremos a más de una cara de series de culto actuales.

En la segunda entrega, los protagonistas se embarcaron en la titánica tarea de convertir el local en un restaurante de prestigio con estrellas Michelín. Esta nueva temporada ha dado un salto al contarnos cómo el nuevo local intenta aspirar a la grandeza. No todo es tan sencillo porque hay que hacer equilibrios constantes para que el presupuesto no se vaya de madre y mantener la calidad. Al final de la temporada, la continuidad del local depende de una crítica gastronómica, sobre la que no llegamos a saber muy bien si es buena o no. Así que es complicado que te hagan un spoiler con esto, salvo tener claro que el camino a la cuarta temporada está despejado.

Las analogías con el mundo del cine y de la música son evidentes, artes en las que los creadores pueden dar al espectador/melómano/comensal experiencias inolvidables. «Hacer del mundo un lugar más bonito», llegan a decir. Hay un episodio con un homenaje al cineasta Georges Méliès, considerado uno de los pioneros en la historia del cine por la introducción de efectos especiales que hacían creer en la magia en aquellas salas de comienzos del siglo XX. Como Carmy busca nuevos platos perfectos, Méliès experimentaba constantemente nuevas técnicas narrativas. Tampoco es casual la cuidadísima selección de la banda sonora, llegando a contar con un episodio en el que se compara una de esas noches locas en la cocina con un concierto de música clásica.

Aunque al igual que en el cine y en la música, también hay ciertos creadores tóxicos, marcados por un ego insufrible en esa búsqueda de la perfección y que pueden amargar la existencia a quienes les rodean. ¿Está llegando a ser Carmy ese chef que detestaba en los inicios de su carrera y que le hacía la vida imposible? Años después, Carmy se encara con él para echarle en cara cómo arruinó aquellos años de su vida. Y este le responde que fue precisamente esa caña que le dio la que le ha convertido en la estrella de la cocina que es. De nada.

No hay que pasar por alto que la serie a veces llega a pasar de su protagonista para hablarnos de sus personajes secundarios. Algunos que incluso se plantean dejar el nido y hacerse su propio camino. Nuevas tramas para el futuro. The Bear sigue creciendo y parece que sus fogones, aunque a veces sean de cocción lenta, y tienen fuego para rato. Por mucho que Deadpool & Wolverine se empeñe en enterrar a la Fox en tiempos de Disney, lo cierto es que tanto esta plataforma como Hulu está brindando al gigante del ratón alguno de sus momentos más dulces. Tras el fracaso de Acolyte y algunos estrenos de Marvel, The Bear y Shogun aspiran a arrasar en los Emmy.