Movistar Plus+ se acerca a la figura de una mujer icónica con una controvertida biografía como es María Antonieta. La serie, que lleva por título su nombre, y que ha sido creada y escrita por Deborah Davis ('La favorita'), muestra, a través de su propia voz interna, la vida de una joven reina moderna y vanguardista, a quien encarna la alemana Emilia Schüle (‘Ku’damm 56/ 63’). Esta nueva versión, que estrena la plataforma este lunes, 19, ha recibido críticas en Francia por tomarse muchas licencias y, por tanto, no ajustarse totalmente a los hechos, además de estar contada con una visión del siglo XXI, pero todo eso la convierte en una serie entretenida, que ya tiene confirmada su segunda temporada.

La historia que se cuenta en esta primera comienza cuando, con solo 14 años, María Antonieata deja su Austria natal para casarse con el delfín de Francia. El objetivo de tal unión es proporcionar un heredero a la corona que asegure la alianza entre ambas naciones. Pero las cosas en la corte no resultarán fáciles, para ella, ya que será recibida como una extranjera y deberá soportar las intrigas palaciegas y una particular familia política. Encima, su marido, un tipo tímido e introvertido, no mostará interés alguno por ella. Vivir en ese mundo tan oscuro, manipulador y misógino provocará que madure precipitadamente, lo que la ayudará a combatir a sus enemigos, buscar aliados y sobrellevar la presión que supone asegurar la continuidad de la dinastía. No obstante, su carisma natural y un gusto exquisito para la moda, la acabarán convirtiendo en un icono y una mujer adelantada a su tiempo.

Una vida (y muerte) agitada

La verdadera historia (o tal como nos lo cuentan los historiadores) de María Antonieta, cuyo nombre completo era María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, nacida en Viena en 1755 y 15ª y penúltima hija del emperador Francisco del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria, comienza cuando se casa en 1770 con 14 años con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia.

Su llegada a la corte de Versalles provoca celos y envidias por su juventud, inteligencia y belleza y pronto comienzan a llamarla ‘l’autre-chienne’(que puede sonar a "austriaca" y a "otra perra"). Asimismo, se gana la antipatía del pueblo, que la acusa de derrochadora, presumida y de dirigir a su marido hacia los intereses austriacos. Otros sobrenombres que recibe son ‘Madame Déficit’» y ‘Loba austriaca’. El delfín tampoco contribuye a hacerle los días (o mejor las noches) más llevaderos, ya que al ser tan introvertido su matrimonio no se consumaría hasta siete años después.

Aun así tuvo tres hijos, María Teresa, Luis José y Luis Carlos (Luis XVII), pero solo la niña llegó a la edad adulta. Tras un intenso reinado plagado de escándalos, como la supuesta compra de un carísimo collar por parte de la reina, que ella negó (y que Napoleón consideró el inicio de la Revolución Francesa), así como que se le atribuyera una frase que al parecer no fue pronunciada por ella (se dice que cuando el pueblo se quejó de que pasaba hambre porque no había harina para hacer replicó: “Pues que coman pasteles`").

Fuga y ejecución

Una serie de acontecimientos de índole político propiciarrán la huida del rey, conocida como la fuga de Varennes, con lo que este fue depuesto, la monarquía abolida en 1792 y la familia acabó encarcelada. El monarca fue ejecutado y, nueve meses después, María Antonieta, juzgada por traición y guillotinada, en 1792, ante el regocijo del pueblo que siempre la había despreciado. Unos historiadores se debaten entre considerar que su frivolidad contribuyó a aumentar la agitación durante el inicio de la Revolución francesa, mientras que otros consideran que fue tratada injustamente. Lo que sí es cierto es que su vida (y su trágica muerte) la convirtió en parte de la cultura popular y una figura histórica relevante, que la serie de Movistar Plus+ recreará desde esos 14 años en que comenzó todo.