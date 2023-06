'La que se avecina' es una de las series más míticas de la televisión. Después de trece temporadas, los directores han garantizado ya dos temporadas más. La 14 se encuentra en grabación en una nueva localización y la 15 empezará el rodaje en el próximo año.

Durante todos estos años han sido muchos los actores que han pasado por la serie. Algunos de ellos ya han abandonado el barco y otro están a punto de hacerlo. De los personajes del principio van quedado menos y ahora parece que va a sumarse una de las actrices más míticas de la serie.

Dieciséis años después de su primera aparición en el episodio piloto de 'La que se avecina', Carlota Boza anuncia que planea su salida de la serie. Así lo aseguró ella misma cuando le preguntaron por su continuidad en la ficción de Telecinco. "No, a mí me queda un telediario", dijo tajante. De hecho, tampoco fue quién de recordar una anécdota que haya vivido grabando. "Así ahora mismo no recuerdo ninguna", aseguró.

Carlota Boza s uno de los rostros más reconocidos de ‘La que se avecina‘. Con tan solo seis años, la actriz debutó en las grabaciones de la serie interpretando a Carlota Rivas, la hija de Amador y Maite. Desde entonces, su personaje ha tenido un largo recorrido en la comedia, que estaría a punto de llegar a su fin en las próximas temporadas.