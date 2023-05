Si por alguna de estas casualidades alguien tenía pensado pegarse un maratón con la serie de televisión de Willow, más vale que se vaya olvidando de hacerlo. Al menos de forma legal. Desde el viernes, todos los episodios que formaban la primera temporada han desaparecido de los servidores de Disney. Borrados de la faz de la existencia junto a otros cuarenta títulos que también han sido eliminados de la plataforma de un plumazo. Si en The Leftovers, ese ya clásico de la televisión moderna de HBO, un 14 de octubre desaparecía repentinamente el 2% de la población mundial de la faz de la tierra en el Día de la Marcha Repentina, de un tiempo a esta parte parece que se está normalizando eso de que las series de producción propia sean borradas de las plataformas para las que fueron creadas. Algo que los fans de HBO experimentaron en sus propias carnes con títulos como Westworld, que aspiraba a ser la sucesora de Juego de Tronos, Raised by Wolfes o la fallida The Nevers. Ahora en Disney se vive su propia boda roja y se están afilando los cuchillos. Las series desaparecen como si fueran víctimas del chasquido de Thanos con el Guantelete del Infinito, por buscar un ejemplo de la casa del ratón.

La cancelación de Willow ya había sido un poco rara. En marzo, Disney anunciaba que la serie no había sido renovada para una segunda temporada. Pero a los pocos días, uno de sus productores, Jonathan Kasdan, salió diciendo que eso de la cancelación no era más que una exageración. Algo así como un titular de clickbait facilón y que desde Lucasfilm se estaba trabajando para que sus aventuras continuaran y que a lo sumo esto podría ser un parón momentáneo. Dos meses después, nos encontramos con que hay cosas peores a que cancelen tu serie. Willow ya no existe y en los servidores de la plataforma desde este fin de semana sólo está disponible la película del año 1988. Si había cualquier atisbo de duda, creo que el mensaje no puede estar más claro. Un zasca en toda regla, con algo de recochineo por en medio, Como si el ejecutivo de turno empezara a gritarle al showrunner eso que le decía Val Kilmer a Warwick Davis en la película: pek, pek, pek pek, pek.

Probablemente la noticia puede haber causado la alegría del público más hater, ya que el regreso de Willow no había estado exento de las polémicas por parte de los que siempre ponen el grito en el cielo cada vez que se opta por dar al reparto un toque de diversidad. Pero la fulminación de Willow no ha tenido nada que ver con estas cuestiones. La serie ha sido borrada simple y llanamente porque es cara. Cada día que estuviera on line disponible para los suscriptores iba a suponer el pago de derechos de autor y en pleno plan de ajuste de la plataforma era un gasto del que alguien ha decidido que la compañía podía prescindir. Repasando los títulos eliminados, no hay mucha sorpresa y hasta con algunos dan ganas de decir eso de "y con razón". ¿A alguien le extraña que entre las series borradas se encuentre "Y. El último hombre", otra de esas producciones que aspiraban a todo y que se canceló mientras todavía seguía emitiéndose semana a semana y dejando al espectador la certeza de que lo que estaban viendo no iba a tener final? Willow era uno de los platos fuertes del catálogo de Lucasfilm y al final no ha durado ni seis meses en él. Otro de los guionistas de la serie, John Bickerstaff, no ha se ha mordido la lengua para referirse a la decisión de los ejecutivos del emporio como algo cruel.

En Disney, había que recortar 5.500 millones de dólares, medida para la que además de ponerse a eliminar y cancelar series había que despedir a 7.000 personas. Entre los cierres del plan de ajuste estaba ese espectacular hotel tematizado de Star Wars que costaba una media de 4.400 dólares por noche y donde apenas había reservas porque su público no se lo podía permitir. ¿Habrá sido una Inteligencia Artificial la que se habrá encargado de hacer el listado de los títulos que iban a subir al patíbulo? ¿Era Willow la serie con la que más dinero se ahorraban de golpe evitando otros borrados más dolorosos? Puede que los números cuadren, pero dejan al fan secuelas emocionales. Lo cierto es que muchas de esas cancelaciones se producen sin que nos demos cuenta. Confiamos en que esos títulos estarán siempre ahí, como si los tuviéramos en formato físico en nuestra estantería. Y un día descubrimos que ya no lo están, dejando un vacío en el corazoncito de ese completista que algunos llevamos dentro.

Recientemente escuché la noticia de que la saga de Indiana Jones llegaba a Disney Plus con motivo del estreno en cines de la quinta y última parte de la saga el próximo mes de junio. Algo que me extrañó porque estaba convencido de que las cuatro entregas estaban ya dentro de la oferta cinematográfica de la plataforma. Y resulta que no. Que también había sido quitada en algún momento de los últimos meses. Tampoco es que la hubiera echado de menos, porque en este caso yo tenía el pack en casa y toda la saga estaba en Skyshowtime. El arqueólogo del sombrero y el látigo que odiaba a las serpientes regresa a la plataforma que fue su hogar con el añadido de la serie de los 90 Las crónicas del joven Indiana Jones, versión televisiva que a mi no me entusiasmó cuando Antena 3 la emitió a su manera pero que tengo que admitir que tenía su público. Sagas de quita y pon y que entran y salen de las plataformas para cuadrar balances. Como ocurre con toda la franquicia de James Bond en Amazon, para la que va a ser necesario un geolocalizador para seguirle la pista. Ahora estoy, ahora no, pero sí para ser pagada aparte.

De todos modos no hay que desesperar, algunas de las series que desaparecieron en su día del catálogo de HBO están regresando después de que la compañía haya decidido seguir rentabilizándolas vendiéndolas a plataformas de la competencia o empresas afines, transformando en beneficios lo que antes eran gastos. Uno de esos títulos borrados era xHOxB, una comedia española que narraba las vivencias de dos chonis de Parla en Malasaña y que desapareció con la segunda temporada ya en pleno proceso de producción. Ahora por arte de magia su primera entrega reaparece en Skyshowtime junto con los dos primeros episodios de la segunda. Por cierto que el trailer es el HBOMax en Sudamérica, por lo que eso de los recortes no funciona en todos los países por igual. ¿Reaparecerá Willow algún día para recalcar que Kasdan tenía razón y solo era cuestión de darle un tiempo?