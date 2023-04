'Citadel' (Prime Video): esto no es televisión, esto es un 'blockbuster'

A los amantes de la comedia televisiva no deja de sorprendernos el camino de los hermanos Russo: durante mucho tiempo conocidos como directores y productores de 'Arrested development' o 'Community', acabaron recibiendo las llaves del reino de Marvel y ayudando a definir el concepto de superhéroe (e incluso el concepto de películas) para una generación de espectadores. De los episodios de 20 minutos pasaron a odiseas de 180 como 'Vengadores: Endgame', la segunda película más taquillera de la historia.

Finiquitada la Fase Tres del UCM, Joe y Anthony parecen más interesados en los superespías: no mucho después de 'El agente invisible', quinta película en inglés más vista en la historia de Netflix, nos proponen 'Citadel' (Prime Video, viernes, día 28), otra revisión del imaginario de James Bond y 'Misión: Imposible', solo dos entre las infinitas referencias en juego, según nos cuenta el propio Joe Russo en entrevista individual con este diario. "Hemos podido invertir un puñado de pasiones de nuestra juventud", explica. "Mi hermano y yo bebimos de mil cosas cuando éramos pequeños. Nos apasionaban la cultura pop y las historias, sobre todo de género. Queríamos absorberlo todo. Los sábados íbamos a jugar a los salones recreativos o quedábamos para una partida de 'Dragones y mazmorras'. Todo ello ha terminado de algún modo en la serie".

En este primer eslabón de una franquicia global multitentacular, la agencia mundial de espionaje independiente del título está en proceso de reconstrucción ocho años después de sufrir un plan maestro de Manticore, organización criminal que agrupa a algunas de las familias más poderosas del mundo. Dos antiguos agentes de Citadel, los atractivos Mason Kane (Richard Madden) y Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas), perdieron sus recuerdos mientras trataban de sobrevivir al citado complot y ahora llevan nuevas y separadas vidas. Al menos hasta la reaparición de su antiguo colega Bernard Orlick (Stanley Tucci), quien les necesita para evitar que Manticore implante un nuevo orden mundial.

Los Russo ya no saben hacer nada pequeño ni económico, de modo que no sorprende el despliegue de efectos especiales y acción de una serie concebida no solo como una película de cuatro horas y media, sino como un 'blockbuster' en toda regla. "La idea era, básicamente, hacer lo mismo que habríamos hecho para el cine, solo que con la ventaja de poder profundizar más en los personajes, jugar con más giros, usar el tiempo extra para aportar matices al conjunto… El proyecto tenía mucho más sentido como serie evento que como filme evento".

Más de 200 millones de dólares

Dar todo el sentido y la coherencia a 'Citadel' no fue sencillo, y aunque el presupuesto de partida ya era importante, acabó siendo casi de récord después de que el equipo creativo se escindiera en dos bandos, el 'showrunner' inicial (Josh Appelbaum) acabara siendo reemplazado e hiciera falta añadir una ronda de rodajes. Según informaciones de 'The Hollywood Reporter', la inversión ha acabado superando los 200 millones de dólares, una cifra que solo ha batido en terreno de series 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', también de Amazon.

Russo quiere quitar hierro a la guerra civil que vio salir de la serie a, entre otros, el citado Appelbaum y André Nemec, guionistas de 'Misión: Imposible - Protocolo fantasma'. "En muchos proyectos pasa todo esto, sobre todo si hablamos de algo que lleva años de desarrollo y debe continuar también durante mucho tiempo. Fichamos a David Weil [creador de 'Hunters'] como 'showrunner' porque tiene un cerebro increíble e iba a ser capaz de hacer todos los malabarismos mentales necesarios; de crear la serie en inglés y, a la vez, trabajar con Italia e India para ayudarles a dar forma a sus versiones".

En Italia e India tendrán, así es, su propia 'Citadel'. Y la idea es que no sean los únicos países afortunados: también se baraja la extensión española. Se supone que, al final, espías de todos estos puntos del globo deberían unirse (como los Vengadores en 'Endgame') para una misión final definitiva. "Hemos trabajado con los equipos italianos e indios en las historias, pero esos narradores y creadores son los que tienen la última palabra en sus series. Son ellos los que aportarán una voz y un tono únicos a cada 'spinoff'", apunta Joe Russo.

Otros bombazos al caer

Echar un vistazo a los proyectos de los Russo con su productora AGBO invita a cerrar los ojos, respirar hondo y pensar: "¿Qué he hecho con mi vida?". Pero Joe solo quiere hablar de lo más o menos inminente, es decir, "'Tyler Rake 2', que llegará en junio a Netflix y que, creo, es superior a la primera”, o también en esa plataforma, pero ya para 2024, la adaptación dirigida por ellos mismos de 'El estado eléctrico', uno de los mágicos libros distópicos del ilustrador digital y escritor sueco Simon Stålenhag ('Historias del bucle'). "Es un artista increíble", dice acertadamente Russo. "Con sus imágenes dice cosas que son difíciles de expresar en palabras".