'Las buenas madres' (Disney+): el valor de romper el silencio

Mientras en algún otro festival de clase A (Cannes, para ser precisos) piensan en las series y el 'streaming' como anatemas del cine, en la Berlinale llevan ya un tiempo reconociendo los avances estéticos y narrativos que han experimentado los formatos serializados durante el siglo XXI. Tras la creación del apartado Berlinale Series en 2015, desde este año otorgan, además, un premio a la serie más destacada. La primera en ser distinguida con este Berlinale Series Award ha sido 'Las buenas madres' (Disney+, miércoles, día 5), miniserie italo-británica con al menos dos primeros episodios, todos los que hemos podido ver en este diario, ciertamente merecedores de reconocimiento y atención.

Su título sonará a quienes leyeran el libro de igual nombre de Alex Perry (aquí publicado por Ariel en 2019) sobre la historia real de tres mujeres nacidas en clanes de la 'Ndrangheta, la poderosa organización criminal con Calabria como cuartel general. Mujeres obligadas a ejercer como poco más que buenas madres, pero con su propia opinión de lo que significa serlo, y que se atrevieron a romper la 'omertà', la ley del silencio, en el intento de ser coherentes consigo mismas.

Las tres madres

Tomando la investigación de Perry como referente, el guionista Stephen Butchard ('The last kingdom', 'Baghdad Central') dramatiza las vidas de varias mujeres valientes y las terribles consecuencias de su paso adelante. Gaia Girace (Lila en 'La amiga estupenda') lidera la acción como Denise Cosco, hija de Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), una mujer que tiempo atrás testificó contra su marido mafioso y lleva siete años construyendo escondites seguros para ella y su sensible hija. En un momento de guardia baja, Lea y Denise viajan a Milán creyendo que van a reconciliarse con Carlo Cosco (Francesco Colella), el antiguo culpable de sus pesadillas, pero la madre acaba sin volver de una supuesta cena romántica.

Según la fiscal Anna Colace (encarnada por Barbara Chichiarelli, conocida como la Livia de 'Suburra'), el camino de la derrota de la 'Ndrangheta pasa por el acercamiento a sus mujeres, a las que apenas se tiene en cuenta y que, sin embargo, ejercen como mensajeras, facilitadoras o siervas de la mafia. Este último castigo es lo que podría facilitar más de una confesión. En la serie vemos cómo Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), hija del jefe del clan Pesce, recibe una tunda psicológica y física solo por opinar que elevar un 5% el precio de las extorsiones sería contraproducente. Y a su amiga Concetta Cacciola (Simona Distefano), no poder disfrutar libremente de su femineidad, exhibir su belleza, pintarse los labios.

Una perspectiva diferente

'Las buenas madres' es una oportunidad para reexplorar un universo reconocible, no pocas veces visto en ficción (también en televisión, incluyendo ejemplos más o menos recientes como 'Gomorra', 'Suburra' o 'Romanzo criminale'), desde una perspectiva no tan habitual: la femenina y feminista. En declaraciones recogidas por 'Drama Quarterly', la codirectora Elisa Amoruso comentaba: "Por supuesto, como italiana, conocía a la 'Ndrangheta y la historia de estas mujeres, ya que son bastante conocidas. Pero la historia no se había contado desde su punto de vista, así que era necesario hacerlo".

El otro director de la serie es Julian Jarrold, veterano de la televisión británica al que debemos innovadoras adaptaciones de 'Grandes esperanzas' y 'Crimen y castigo' o una parte del abrumador tríptico 'true crime' 'Red riding'. Aquí sacrifica un poco de su formalismo habitual para transmitir la claustrofobia de unas mujeres que, a pesar de no entrar en prisión, como sí lo hacen habitualmente sus maridos, parecen vivir también en una cárcel. El visionado de la serie es duro, pero recomendable.