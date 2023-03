Este domingo 5 de marzo Atresplayer Premium estrena 'Nacho', un biopic que cuenta la historia de Nacho Vidal, una de las grandes estrellas del cine X en nuestro país. Una ficción que repasa los inicios del actor en el mundo del porno y su vida más desconocida.

Una serie controvertida que costó mucho poner en marcha porque muy pocos actores estaban dispuestos a interpretar a esta estrella del porno en una serie de televisión. Bambú Producciones pensó en Martiño Rivas, una elección que el actor gallego no se esperaba. "Nunca imaginé que alguien pudiese pensar en mí para hacer de Nacho Vidal", reconoce. "Me dio vértigo", confesó en una entrevista. "Mi cara no es la primera que se te viene a la mente para hacer de él", admite. "Elegirme iba más allá de lo obvio... y eso me ponía muy cachondo".

El actor se ha sincerado sobre esta nueva aventura profesional y sobre cómo fue el momento de conocer a Nacho Vidal. "Fue un momento que temía", confesó. "Impone muchísimo". "Nunca llegó a expresar de forma explícita que me daba permiso para hacer de él, pero me dio un abrazo y noté que me daba el beneplácito", contó.

Su primer encuentro dejó una anécdota que no quiso dejar de compartir. "Me senté en su regazo, porque quería sentir 'aquello' cerca", desveló Maritño. "Fue como estar en una Suzuki Ninja y llevarla al máximo de revoluciones. Notaba que había una dinamo ahí abajo que me acercaba al núcleo de la tierra."

Un primer encuentro que también causó gran imparto en María de Nati, la actriz que interpreta a Sara, el primer gran amor de Nacho Vidal y que le inició en el mundo del porno. "El primer día que me vi vestida de Sara, teníamos una prueba de cámara y, de repente, apreció Nacho Vidal por la puerta. Nos dijo que nos iba a ver. Me vi vestida con unas alas, un tanguita... y me dije: 'Ahora sí que tienes que ser convincente, porque esta persona va a saber si esto es para mí o no", rememoró.