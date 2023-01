Una mujer de 40 años que se enamora de un niño de 15: la polémica está servida. Este es el hilo argumental de la nueva serie de ficción 'Escándalo, retrato de una obsesión' que se ha estrenado esta semana en Telecinco y que ha encendido un acalorado debate en redes sociales.

La protagonista es Inés (Alexandra Jiménez), una mujer que pasa por una situación de extrema violencia en el seno familiar, no solo por parte de su marido, sino también de su hija que no la toma enserio y se ríe de sus preocupaciones. Tal es la situación, que Inés intenta quitarse la vida, y es precisamente en ese momento, cuando hace su aparición el otro protagonista del relato: Hugo (Fernando Líndez), que le salva la vida y del que se enamora obsesivamente.

Llegados a este punto se abren dos posibles interpretaciones. La primera, y la que más está calando entre los espectadores, es que la serie "romantiza" la pedofilia pues, mientras que ella es una mujer, él tiene solo 15 años. "Me parece asqueroso que estén promocionando está aberración". "Aún estáis a tiempo de salvaros un poco en audiencias si no la emitís. Estáis fomentando un delito". "No la veré. Me da grima hasta ver la promo en la tele", son algunos de los comentarios que los usuarios han manifestado en Twitter

Escándalo: Relato de una obsesión, me produce la misma emoción que si fuera el típico caso opuesto de madurito-jovencita, CRINGE. IGUALMENTE creo que toda representación es lícita, igual que se reflejan otros temas controvertidos sin ánimo de inculcarlos. — Girl from the North (@Jazzygrrl) 13 de enero de 2023

«Inés, 42 años. Hugo, 15 años. ESTO es 'Escándalo, relato de una obsesión' 🤯 Próximamente, estreno en Telecinco».



Poco a poco, de manera sibilina y casi sin que te des cuenta te van introduciendo la ped0filia para que la normalices... Y serás feliz.



Son solo algunos de los comentarios que pueden leerse por doquier en las redes sociales, donde los espectadores han pedido la retirada de esta serie de la parrilla de Telecinco.

Mientras que, por otro lado, encontramos algunos defensores de la serie, entre los que pueden encontrarse los propios productores. Así, Aurora Guerra, creadora de esta ficción, asegura que la historia no pretende en ningún caso defender la pedofilia: "Esta serie nos obliga a mirar donde preferimos no hacerlo; nos hace tomar partido y juzgar. Dirimir si lo que estamos viendo puede o no ser llamado amor. Y nos mueve a reflexionar acerca de si ese concepto tan hermoso puede, a veces, ser el desencadenante de las mayores tragedias", defiende, además de puntualizar que este tipo de situaciones se ven a diario a la inversa: hombres mayores que se "enamoran" de jovencitas: "hemos podido verlo en infinidad de películas de autores reputados, desde Woody Allen a Sam Mendes o Stanley Kubrick".

No se queda sola Guerra, porque después del estreno del primer episodio ya se han podido ver algunos comentarios más amables respecto a 'Escándalo': "Vaya tela, por qué se censura la temática escogida para esta serie y no la romanización del robo a mano armada en 'La Casa de Papel?", se pregunta una usuaria.

Me enganché con la serie esa española que quieren cancelar y diseños, que turbia es pero ahora no puedo dejar de verla ahr — NeferTRI del mundo ⭐⭐⭐ (@Soybrenpazo) 13 de enero de 2023

Solo es un tema más que es necesario tratar, como cualquier otro. El enfoque está claro: se plantea como un “Escándalo”. No se titula “Relato de un amor” si no “Relato de una OBSESIÓN” Para criticar algo conviene conocerlo, algo imposible porque ni siquiera se ha emitido la serie — Mónica (@BelucciMon) 13 de enero de 2023

El primer capítulo de 'Escándalo: relato de una obsesión' (#Escandalo) tiene un trasfondo tremendo. Inés, la protagonista es víctima de diversos tipos de violencia a nivel psicológico. Abro hilo — Raqueel (@raqueelfdez) 12 de enero de 2023

Por el momento, Telecinco sigue adelante con la emisión de la trama que consta de ocho capítulo que se podrán disfrutan en la pequeña pantalla todos miércoles a las 23:00 horas.