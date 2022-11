Victoria Oliver: "La Ruta fue una revolución completa"

Es la benjamina de 'La Ruta', la serie de Atresmedia y Caballo Films que se estrenó este domingo en la plataforma Atresplayer. La actriz de Gilet Victoria Oliver, de 18 años de edad, interpreta a Vero, la hermana pequeña de una de las protagonistas de la serie, Toni, interpretada por Claudia Salas ('Élite', 'La peste'). Asegura que la producción le ha hecho cambiar el concepto que tenía sobre este fenómeno cultural, que ahora salta a la pequeña pantalla ante la expectación de la sociedad valenciana.

¿Cómo acabó siendo parte de reparto de ‘La Ruta’?

A raíz de buscar representante. Una de las personas que me interesaba me dijo que tenía un casting para alguien de mi edad, era el de la serie. Pasé la primera fase de manera online, en mi casa, y después la presencial.

¿A quién interpreta?

A Vero, la hermana de Toni (Claudia Salas), una de las protagonistas.

¿Cómo describiría el personaje que interpreta?

Vero es una joven valiente, divertida, con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Siente mucha admiración por su hermana y siente fascinación por todo lo de la Ruta del Bakalao. Ella solo conoce el mundo de las discotecas de oídas porque es muy pequeña. Intepreto a Vero cuando tiene 16 y 14 años, que son los dos primeros capítulos de la serie.

La trama va a contracorriente.

Sí, 'La Ruta' empieza en los años 90, por eso, sale mi personaje de adolescente. Luego va hacia atrás. La serie muestra la vida de mi personaje de los 16 a los 4 años. Son 12 años en total de Ruta del Bakalao.

¿A qué clase de familia valenciana pertenecen Vero y Toni?

Son de una familia muy humilde de Sueca, y eso se ve claramente en la serie, porque no gozan de muchas comodidades. Son una familia muy valenciana.

¿El equipo de producción ha conseguido plasmar un mundo valenciano creíble?

Sí, precisamente, lo que más me gusta de la serie es que es muy fiel a todo lo que ha pasado. Conecta tanto con las personas que vivieron la Ruta como con las personas más jóvenes, como yo, que solo conocíamos este fenómeno por nuestros padres. Cuando hacíamos la prueba de vestuario le decía a mi madre: «Mamá, voy de ti». Esa ropa, la que llevaba en la serie, la había visto en las fotos de juventud de mi madre, de mi tía y de mi tío.

¿Qué sabía de la Ruta antes de presentarse al casting?

Poco. Sabía que eran discotecas que abrían muchas horas. Siempre ha habido muchas personas de mi pueblo que han hablado de la Ruta, por lo que sabía que este fenómeno había sido importante a nivel musical. Pero no conocía el gran impacto que tuvo sobre la sociedad valenciana. Esta serie va a ayudar a quitar todas las lagunas que teníamos la gente joven sobre la Ruta.

¿Qué imagen tiene de este fenómeno después de haber rodado la serie?

Ahora veo la Ruta como una revolución, como un antes y un después en la forma de relacionarse, en la música, en el ocio nocturno... De hecho, la serie plasma todos esos cambios a través de los años. Fue una revolución completa.

¿Cómo ve entonces a los jóvenes en la actualidad? ¿Tienen algo que envidiar a los de la Ruta?

Creo que ellos salían a divertirse sin preocupaciones mientras que nosotros somos más superficiales, hacemos fotos, las subimos a redes sociales y eso quita mucha energía y tiempo. Son ambientes totalmente diferentes, no se pueden comparar. Ninguno es mejor o peor.

¿Cómo ha sido el ambiente de trabajo en el rodaje?

Estuve rodando tres semanas, sin contar con los ensayos previos. Cuando descubrí quienes iban a ser los protagonistas de la serie dije: «Wow». Para mí son referentes. Me daba un poco de vértigo trabajar con ellos, pero me acogieron como una hermana pequeña (ríe). Fue muy cómodo trabajar con ellos. El equipo apuntaba maneras desde el principio. Fuimos una gran familia. Había mucha sintonía entre todos durante el rodaje.

La mayoría de sus escenas son con Claudia Salas.

La conocía en 'Élite', donde hace un trabajo increíble. Como profesional, la admiro. Además, te ayuda muchísimo. He aprendido mucho de ella.

El equipo de rodaje ha estado compuesto por madrileños y valencianos. ¿Han congeniado bien los dos mundos?

(Ríe) Sí. Han estado muy a gusto. Aunque estuvieron unos meses en los que solo llovía (ríe). Fliparon con las Fallas. Tienen muy buen recuerdo de los cinco meses que han pasado en València.

¿Qué planes profesionales tiene?

Seguir formándome. Espero que la serie me abra puertas. Empecé haciendo teatro en el IES El Clot del Moro de Sagunt. He trabajado para el cineasta Vicente Pérez Herrero, de Gilet, y me he formado en la Cinescuela Méliès y con Víctor Antolí. Ahora me forma con Sergio González Román.